Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist
Инновационный шланг с защитой от перекручивания. Длиной 10 метров и системой Quick Connect. Для аппаратов серии К 2 - К 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control К 4 - К 7.
10 метровый шланг PremiumFlex положит конец перекручивающимся шлангам. Благодаря запатентованной системе он очень гибкий и его легко хранить и использовать. Шланг высокого давления оснащен системой Quick Connect, что позволяет заменить его в одно мгновение. Не содержит вредных фталатов и поливинилхлоридов. Подходит к мойкам высокого давления Керхер K2-K7, кроме аппаратов с барабаном для шланга и моделей серии K 4 - K 7 Full Control.
Особенности и преимущества
Шланг на замену 10 м
- Большой радиус действия
Адаптер Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Система защиты от перекручивания
- Опасность споткнуться о шланг отсутствует: он не скручивается, сохраняя эластичность при выполнении любых работ.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (МПа)
|18
|Длина (м)
|10
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|1,077
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,291
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|245 x 245 x 65
Совместимая техника
- G 7.180
- K
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 WCM
- K 5 WCM Plus (CEM)
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus