H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist
Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni impiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.
Furtunul de inalta presiune de rezerva PremiumFlex cu o lungime de 10 m pune capat pericolelor de impiedicare. Datorita sistemului anti-rasucire patentat, este extrem de flexibil si permite curatarea libera, precum si depozitarea rapida si usoara. Si datorita adaptorului Quick Connect, furtunul poate fi racordat la curatitorul cu apa sub presiune intr-o clipita. Confectionat din material fara PVC si ftalati. Adecvat pentru curatitoarele cu apa sub presiune clasa K 2 – K 7 Kärcher Consumer.
Caracteristici si beneficii
Furtun de rezerva 10 m
- Raza mare de actiune.
Adaptor Quick Connect
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Sistem anti-rasucire
- Fara pericole de impiedicare: furtunul nu se rasuceste si ramane flexibil la fiecare utilizare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Presiunea maximă (MPa)
|18
|Lungime (m)
|10
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|1,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|245 x 245 x 65
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus