Удлинительный шланг (3,5 м)
Удлинитель всасывающего шланга длиной 3,5 м подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Керхер из каталога Home&Garden и обеспечивает увеличение радиуса действия для мобильности использования.
Удлинитель всасывающего шланга длиной 3,5 м увеличивает рабочий радиус и обеспечивает более свободное движение и, таким образом, облегчает работу, особенно при уборке лестниц или салонов автомобилей. Практичное удлинение всасывающего шланга подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher WD.
Особенности и преимущества
Расширение радиуса действия и улучшения свободного движения (например, при чистке салона автомобилей)
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,861
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,146
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|3600 x 55 x 64
Совместимая техника
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 (BYY)
- KWD 3 V-17/4/20/F
- WD 1 Classic
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 3 P S V-17/4/20
Области применения
- Интерьер автомобиля
- Уборка при ремонте
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Гараж
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Уборка на входе в дом
- Лестницы