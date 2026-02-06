Удлинительный шланг (3,5 м)

Удлинитель всасывающего шланга длиной 3,5 м подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Керхер из каталога Home&Garden и обеспечивает увеличение радиуса действия для мобильности использования.

Удлинитель всасывающего шланга длиной 3,5 м увеличивает рабочий радиус и обеспечивает более свободное движение и, таким образом, облегчает работу, особенно при уборке лестниц или салонов автомобилей. Практичное удлинение всасывающего шланга подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher WD.

Особенности и преимущества
Расширение радиуса действия и улучшения свободного движения (например, при чистке салона автомобилей)
Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,861
Вес (с упаковкой) (кг) 1,146
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 3600 x 55 x 64
Области применения
  • Интерьер автомобиля
  • Уборка при ремонте
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Гараж
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Уборка на входе в дом
  • Лестницы
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова