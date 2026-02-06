Furtun prelungitor de 3,5 m, pentru aspiratoare WD
Furtunul prelungitor cu lungimea de 3,5 m este potrivit pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher din gama Home & Garden și asigură o rază de miscare mai mare.
Cu lungime de 3,5 m, furtunul de aspirare crește raza de mișcare, ușurând astfel munca, în special în cazul curățării scărilor sau a interiorului automobilului. Este potrivit pentru toate aspiratoarele multifuncționale din gama Home & Garden.
Caracteristici si beneficii
Extinderea razei de lucru
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|3600 x 55 x 64
Masini compatibile
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 (BYY)
- KWD 3 V-17/4/20/F
- WD 1 Classic
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V- 15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 plus V-12/4/18
- WD 3 P S V-17/4/20
Domenii de intrebuintare
- Interiorul vechicolului
- Renovare
- Atelier
- Cameră pentru hobby
- Pivniță
- Garaj
- Zone din jurul casei și grădinii
- Loc de intrare
- Scări