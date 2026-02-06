Furtun prelungitor de 3,5 m, pentru aspiratoare WD

Furtunul prelungitor cu lungimea de 3,5 m este potrivit pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher din gama Home & Garden și asigură o rază de miscare mai mare.

Cu lungime de 3,5 m, furtunul de aspirare crește raza de mișcare, ușurând astfel munca, în special în cazul curățării scărilor sau a interiorului automobilului. Este potrivit pentru toate aspiratoarele multifuncționale din gama Home & Garden.

Caracteristici si beneficii
Extinderea razei de lucru

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru nominal standard (mm) 35
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,9
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 3600 x 55 x 64
Domenii de intrebuintare
  • Interiorul vechicolului
  • Renovare
  • Atelier
  • Cameră pentru hobby
  • Pivniță
  • Garaj
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Loc de intrare
  • Scări
