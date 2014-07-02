FRV 30 ME
Takket være automatisk oppsuging av det skitne vannet, gjør FRV 30 Me Overflaterengjørerer i rustfritt stål overflaterengjøringen mer effektiv både innendørs og utendørs. Varmtvannsrengjøring opptil 85 °C.
Overflaterengjørereren i rustfritt stål FRV 30 Me muliggjør rengjøring med varmt vann opptil 85 °C. Takket være den integrerte automatiske sugingen av det skitne vannet, gjør FRV 30 Me overflaterengjøringen mer effektiv både innendørs og utendørs. FRV 30 Me er utstyrt med en temperaturbestandig 7,5 m lang sugeslange laget av polyuretan. Ytterligere kvalitetsfunksjoner ved den høytytende Overflaterengjørereren er de svertefrie styrerullene og det doble keramiske lagret. Tekniske data: Maks. 250 bar, 1300 l/t. (Vennligst bestill maskinspesifikt dysesett separat.)
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Farge
|Sølv
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,4
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