Mikrofiber gulvkluter

EasyFix gulvkluter fjerner selv fastsittende flekker fra steingulv.

Egenskaper og fordeler
Mikrofiber i høy kvalitet
  • Optimal smussløsning og et høyt nivå av smussopptak for grundige rengjøringsresultater på alle harde overflater.
  • Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Praktisk borrelåssystem
  • Enkelt å feste gulvvaskekluten på gulvmunnstykket ved kun å trykke ned.
  • Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Fotlapp på gulvklut
  • Du slipper å komme i kontakt med skitten
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Hvit
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 345 x 112 x 18
Bruksområder
  • Steingulv
  • Harde gulv
  • Veggfliser