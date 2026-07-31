Mikrofiberklut til WV innendørs

Mikrofiberklut med borrelåsfeste til sprayflaske for vindusvasker. Borrelåsfeste gjør det enkelt å kluten på og av.

Borrelåssystemet gjør det enkelt å feste mikrofiberkluten til sprayflasken, og bytte den ut ved behov.

Egenskaper og fordeler
Mikrofiberklut
  • For blanke stripefrie vinduer.
Borrelåsfeste
  • Med borrelåssystem kan mikrofiberkluten byttes enkelt og raskt.
Passer til WV sprayflaskesett (2.633-129.0)
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 2
Fibersammensetning tekstil 85 % Polyester; 15 % Polyamid
Farge Hvit
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 275 x 30
Bruksområder
  • Vinduer og glassflater
  • Fliser
  • Speil