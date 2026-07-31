Mikrofiberklut til WV innendørs
Mikrofiberklut med borrelåsfeste til sprayflaske for vindusvasker. Borrelåsfeste gjør det enkelt å kluten på og av.
Borrelåssystemet gjør det enkelt å feste mikrofiberkluten til sprayflasken, og bytte den ut ved behov.
Egenskaper og fordeler
Mikrofiberklut
- For blanke stripefrie vinduer.
Borrelåsfeste
- Med borrelåssystem kan mikrofiberkluten byttes enkelt og raskt.
Passer til WV sprayflaskesett (2.633-129.0)
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|2
|Fibersammensetning tekstil
|85 % Polyester; 15 % Polyamid
|Farge
|Hvit
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Vinduer og glassflater
- Fliser
- Speil