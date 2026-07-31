Sett med EasyFix mikrofiberkluter for rengjøring på badet. Passer til EasyFix munnstykke. Ved å bruke mikrofiberkluter sammen med dampvasker på badet vil du oppnå svært gode rengjøringsresultater. Det følger med 2 stk. mikrofiberkluter for gulvet, 1 stk. mikrofibertrekk til hånddysen, og 1 stk. poleringsklut. Gulvklutene har en liten flapp som gjør det raskt og enkelt å bytte klut uten å komme i kontakt med den skitne kluten. Ved å bruke microfibertrekket med slipende effekt sammen med hånddysen kan du enkelt fjerne svært fastsittende kalk- og såperester. Pussekluten i mikrofiber vil gjøre speil og andre blanke overflater like skinnende som om de var nye.