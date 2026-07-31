Sett med EasyFix mikrofiberkluter til bad

Sett med EasyFix mikrofiberkluter av høy kvalitet for dampvask på badet. Består av 2 stk kluter til gulv, et trekk med slipende effekt til hånddysen, og en pusseklut.

Sett med EasyFix mikrofiberkluter for rengjøring på badet. Passer til EasyFix munnstykke. Ved å bruke mikrofiberkluter sammen med dampvasker på badet vil du oppnå svært gode rengjøringsresultater. Det følger med 2 stk. mikrofiberkluter for gulvet, 1 stk. mikrofibertrekk til hånddysen, og 1 stk. poleringsklut. Gulvklutene har en liten flapp som gjør det raskt og enkelt å bytte klut uten å komme i kontakt med den skitne kluten. Ved å bruke microfibertrekket med slipende effekt sammen med hånddysen kan du enkelt fjerne svært fastsittende kalk- og såperester. Pussekluten i mikrofiber vil gjøre speil og andre blanke overflater like skinnende som om de var nye.

Egenskaper og fordeler
Mikrofiber i høy kvalitet
  • Optimal smussløsning og et høyt nivå av smussopptak for grundige rengjøringsresultater på alle harde overflater.
  • Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Praktisk borrelåssystem
  • Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Fotlapp på gulvklut
  • Du slipper å komme i kontakt med skitten
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
  • Enkel rengjøring av hjørner, kanter og områder hvor det kan være vanskelig å komme til.
Poleringsklut i mikrofiber av høy kvalitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Hvit
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 345 x 112 x 18
Bruksområder
  • Harde gulv
  • Dusjkabinett/badekar
  • Servanter
  • Armaturer
  • Speil