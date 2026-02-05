Tilkoblingssett forlengerslange
Adaptersett med 2 adaptere for tilkobling av forlengerslange med skrukobling til en høytrykkspyler med Quick Connect hurtigkobling. Ikke for maskiner med slangetrommel.
Todelt adapter for tilkobling av forlengelsesslange med gjenger til en høytrykkspyler med Quick Connect.
Egenskaper og fordeler
Quick Connect oppgraderingssett
- For oppgradering av alle høytrykkspylere produsert etter 1992 til hurtigkoblingssystemet Quick Connect
Messingkobling
- Raskt og enkelt tilkobling av høytrykkspistol med Quick Connect
Quick Connect hurtigkoblingssystem
- Svært brukervennlig.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|80 x 45 x 61