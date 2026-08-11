Szczotka do fug XXL jest szczególnie przydatnym akcesorium przy czyszczeniu parowym. Dotychczasowy czasochłonny proces szorowania fug między płytkami dzięki tej szczotce stał się teraz łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wystarczy przymocować szczotkę do rur przedłużających, aby można jej wygodnie używać w pozycji stojącej. Elastyczny przegub szczotki gwarantuje wygodę podczas używania jej zarówno na podłodze, jak i na ścianach. Para jest szybko i równomiernie rozprowadzana po szczotce, a nawet dostaje się do miejsc, które są trudno dostępne. Rozmiar szczotki do fug i ułożenie włosia w rzędzie dobrano w taki sposób, aby w możliwie jak najkrótszym czasie można było wyczyścić jak największą powierzchnię. Dzięki temu czyszczenie jest nieporównywalnie szybkie i łatwe – a wszystko to bez środków chemicznych. Kiedy włosie ulegnie zużyciu w dowolnym momencie, można łatwo wymienić całą listwę szczotkową.