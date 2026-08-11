Szczotka do fug XXL
Bezwysiłkowe i skuteczne czyszczenie fug bez chemii. Szczotka do fug XXL dzięki swojemu elastycznemu przegubowi stanowi idealne rozwiązanie do czyszczenia fug między płytkami.
Szczotka do fug XXL jest szczególnie przydatnym akcesorium przy czyszczeniu parowym. Dotychczasowy czasochłonny proces szorowania fug między płytkami dzięki tej szczotce stał się teraz łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wystarczy przymocować szczotkę do rur przedłużających, aby można jej wygodnie używać w pozycji stojącej. Elastyczny przegub szczotki gwarantuje wygodę podczas używania jej zarówno na podłodze, jak i na ścianach. Para jest szybko i równomiernie rozprowadzana po szczotce, a nawet dostaje się do miejsc, które są trudno dostępne. Rozmiar szczotki do fug i ułożenie włosia w rzędzie dobrano w taki sposób, aby w możliwie jak najkrótszym czasie można było wyczyścić jak największą powierzchnię. Dzięki temu czyszczenie jest nieporównywalnie szybkie i łatwe – a wszystko to bez środków chemicznych. Kiedy włosie ulegnie zużyciu w dowolnym momencie, można łatwo wymienić całą listwę szczotkową.
Cechy i zalety
Ułożenie włosiaUłożenie włosia w rzędzie umożliwia precyzyjne i wydajne czyszczenie szczelin. Szczotka do szczelin XXL czyści szczeliny szybko i skutecznie, a nawet usuwa zabrudzenia, które nagromadziły się w głęboko położonych obszarach. Szczeliny w łazienkach i kuchniach znów wyglądają jak nowe.
Ruchomy przegubElastyczny przegub szczotki do szczelin XXL zapewnia łatwe i bezwysiłkowe czyszczenie szczelin z różnych pozycji i pod różnymi kątami. Korzystanie z niej wraz z rurami przedłużającymi myjki parowej jest bardzo wygodne w porównaniu z ręcznym czyszczeniem szczelin. Można to wykonywać w wygodny sposób w pozycji stojącej.
Włosie wysokiej jakościDługa żywotność dzięki niezwykle odpornemu na zużycie włosiu. Można używać na łączeniach cementowych, w przeciwieństwie do silikonowych.
Wymienna listwa szczotkowa
- Kiedy dojdzie do zużycia włosia, wystarczy wyciągnąć cały rząd szczotek i wymienić na nowy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|156 x 39 x 217
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Zastosowania
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
Części zamienne
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