SZCZOTKA OBROTOWA WB 100

Obrotowa szczotka ze złączem przegubowym do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, np. farba, szkło lub plastik. Złącze przegubowe z bezstopniową regulacją w zakresie 18° umożliwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Obrotowa szczotka WB 100 pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher od K2 do K7.

Obrotowa szczotka ze złączem przegubowym idealna do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, np. farba, szkło lub plastik. Szczotka z szeroką gamą praktycznych funkcji: obrotowe włosie zapewniające delikatne czyszczenie, złącze regulowane bezstopniowo w zakresie 180° na uchwycie do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach, bezstopniowa regulacja prędkości i dozowania detergentu, łatwa do wymiany końcówka szczotki, zewnętrzny pierścień zabezpieczający przed zarysowaniami oraz nakrętka do bezpiecznego podłączenia pistoletu. W skrócie: idealne rozwiązanie do gładkich powierzchni. Obrotowa szczotka pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher, modele od K 2 do K 7.

Cechy i zalety
Podawanie środka czyszczącego
  • Dokładne i efektywne czyszczenie.
Dozowanie środka czyszczącego
  • Efektywne wykorzystanie środka czyszczącego
Obrotowa głowica szczotki
  • Delikatne i efektywne usuwanie brudu.
Ruchomy przegub 180°
  • Łatwe czyszczenie trudnodostępnych miejsc
Ochronny pierścień
  • Nie rysuje czyszczonej powierzchni
Miękkie włosie szczotki
  • Delikatne czyszczenie wrażliwych powierzchni
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 270 x 155 x 160

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Ogrody zimowe
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Drzwi garażowe
  • Żaluzje/rolety
  • Osłony balkonowe
  • Parapety
  • Barierki balkonowe
Akcesoria