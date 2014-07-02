Obrotowa szczotka ze złączem przegubowym idealna do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, np. farba, szkło lub plastik. Szczotka z szeroką gamą praktycznych funkcji: obrotowe włosie zapewniające delikatne czyszczenie, złącze regulowane bezstopniowo w zakresie 180° na uchwycie do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach, bezstopniowa regulacja prędkości i dozowania detergentu, łatwa do wymiany końcówka szczotki, zewnętrzny pierścień zabezpieczający przed zarysowaniami oraz nakrętka do bezpiecznego podłączenia pistoletu. W skrócie: idealne rozwiązanie do gładkich powierzchni. Obrotowa szczotka pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher, modele od K 2 do K 7.