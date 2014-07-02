SZCZOTKA OBROTOWA WB 100
Obrotowa szczotka ze złączem przegubowym do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, np. farba, szkło lub plastik. Złącze przegubowe z bezstopniową regulacją w zakresie 18° umożliwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Obrotowa szczotka WB 100 pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher od K2 do K7.
Obrotowa szczotka ze złączem przegubowym idealna do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, np. farba, szkło lub plastik. Szczotka z szeroką gamą praktycznych funkcji: obrotowe włosie zapewniające delikatne czyszczenie, złącze regulowane bezstopniowo w zakresie 180° na uchwycie do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach, bezstopniowa regulacja prędkości i dozowania detergentu, łatwa do wymiany końcówka szczotki, zewnętrzny pierścień zabezpieczający przed zarysowaniami oraz nakrętka do bezpiecznego podłączenia pistoletu. W skrócie: idealne rozwiązanie do gładkich powierzchni. Obrotowa szczotka pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher, modele od K 2 do K 7.
Cechy i zalety
Podawanie środka czyszczącego
- Dokładne i efektywne czyszczenie.
Dozowanie środka czyszczącego
- Efektywne wykorzystanie środka czyszczącego
Obrotowa głowica szczotki
- Delikatne i efektywne usuwanie brudu.
Ruchomy przegub 180°
- Łatwe czyszczenie trudnodostępnych miejsc
Ochronny pierścień
- Nie rysuje czyszczonej powierzchni
Miękkie włosie szczotki
- Delikatne czyszczenie wrażliwych powierzchni
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|270 x 155 x 160
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.00 plus
- K 2.01 plus
- K 2.02 Plus
- K 2.08 Plus
- K 2.08M T50
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS *EU
- K 2.15
- K 2.17 EPC
- K 2.20 M
- K 2.200 Balcony
- K 2.21M PLUS T50 *EU
- K 2.300 T 50
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.36 M Plus T50
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.400 T 50
- K 2.75 plus
- K 2.87 plus
- K 2.89 plus
- K 2.90 M
- K 2.90 M plus
- K 2.900 M Plus
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.91 M Plus
- K 2.91 MD Plus T 50
- K 2.94 MD plus
- K 2.97 M plus
- K 2.98 M plus T 50
- K 2.99 M
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD plus
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Dom
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.200
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 3.65 MD *EU
- K 3.65 MD Plus T200
- K 3.68 MD Plus
- K 3.80 MD T250 *EU
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.85 M PL
- K 3.900 M
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 M plus T 100
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M plus T 100
- K 3.99 M plus
- K 3.99 M plus T 100
- K 4 Alu 25 Lat Kärcher Polska
- K 4 Basic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Dom
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Dom
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.500 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.800 T 250 eco!ogic
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5 Basic
- K 5 Basic T 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Home Wood
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Dom
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.200
- K 5.200 T400 *EU
- K 5.520 T250 *EU
- K 5.55 Jubilee T400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 200
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T 300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.85 M plus
- K 5.91 MD plus
- K 5.91MD T 250 *EU
- K 6.200 T 400
- K 6.250 JUBILEE T 400
- K 6.300
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD plus T300
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Promo
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Promo
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Dom
- K 7 Promo
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.200 T 400
- K 7.21 MX Plus
- K 7.280 MD Plus
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T 400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T 400 eco!ogic
- K 7.85 M plus
- K 855 HS plus
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Ogrody zimowe
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Drzwi garażowe
- Żaluzje/rolety
- Osłony balkonowe
- Parapety
- Barierki balkonowe