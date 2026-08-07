Zestaw powłoczek z mikrofibry

Zestaw zawierający dwie powłoczki z mikrofibry na dyszę ręczną. Powłoczki wykonane są z najwyższej jakości mikrofibry.

Dwie wysokiej jakości powłoczki z mikrofibry sprawiają, że dysza ręczna jest jeszcze skuteczniejsza w usuwaniu i zbieraniu brudu i tłuszczu. Idealnie nadają się do szczególnie ciężkich i uporczywych zabrudzeń w łazienkach i kuchniach. Dzięki elastycznemu ściągaczowi ich założenie na dyszę ręczną i ponowne jej ściągnięcie jest dziecinnie proste. Zapewnia on również pewne trzymanie powłoczki na dyszy ręcznej podczas czyszczenia.

Cechy i zalety
Wysokiej klasy mikrofibra
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Ściereczka z elastyczną gumką
  • Łatwy montaż i demontaż
  • Powłoczka nie spada podczas czyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 205 x 90 x 10
Zastosowania
  • Kabina prysznicowa
  • Płyty grzewcze
  • Okapy
  • Lodówka
  • Wnętrza szafek
  • Stal nierdzewna