Zestaw powłoczek z mikrofibry
Zestaw zawierający dwie powłoczki z mikrofibry na dyszę ręczną. Powłoczki wykonane są z najwyższej jakości mikrofibry.
Dwie wysokiej jakości powłoczki z mikrofibry sprawiają, że dysza ręczna jest jeszcze skuteczniejsza w usuwaniu i zbieraniu brudu i tłuszczu. Idealnie nadają się do szczególnie ciężkich i uporczywych zabrudzeń w łazienkach i kuchniach. Dzięki elastycznemu ściągaczowi ich założenie na dyszę ręczną i ponowne jej ściągnięcie jest dziecinnie proste. Zapewnia on również pewne trzymanie powłoczki na dyszy ręcznej podczas czyszczenia.
Cechy i zalety
Wysokiej klasy mikrofibra
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Ściereczka z elastyczną gumką
- Łatwy montaż i demontaż
- Powłoczka nie spada podczas czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|205 x 90 x 10
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Kabina prysznicowa
- Płyty grzewcze
- Okapy
- Lodówka
- Wnętrza szafek
- Stal nierdzewna