Dwie wysokiej jakości powłoczki z mikrofibry sprawiają, że dysza ręczna jest jeszcze skuteczniejsza w usuwaniu i zbieraniu brudu i tłuszczu. Idealnie nadają się do szczególnie ciężkich i uporczywych zabrudzeń w łazienkach i kuchniach. Dzięki elastycznemu ściągaczowi ich założenie na dyszę ręczną i ponowne jej ściągnięcie jest dziecinnie proste. Zapewnia on również pewne trzymanie powłoczki na dyszy ręcznej podczas czyszczenia.