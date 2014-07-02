Złącze obrotowe
Skutecznie zapobiega skręcaniu węży wysokociśnieniowych, przyłącze M 22 x 1,5 m. Ochrona uchwytu.
Złącze rotacyjne Kärcher zapobiega skręcaniu i zginaniu węży wysokociśnieniowych, co ułatwia ich użytkowanie. Złącze M 22 x 1,5 m. Z zabezpieczeniem uchwytu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- G 4.10 M
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 1000 SI
- HD 1050 B
- HD 1050 DE
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 C
- HD 5/14 C PLUS *EU
- HD 5/14 C+FR30
- HD 5/14 CX PLUS *EU
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C + FR *EU
- HD 5/15 C Plus *EU
- HD 5/15 CX Plus *EU
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus Promo