Złącze obrotowe

Skutecznie zapobiega skręcaniu węży wysokociśnieniowych, przyłącze M 22 x 1,5 m. Ochrona uchwytu.

Złącze rotacyjne Kärcher zapobiega skręcaniu i zginaniu węży wysokociśnieniowych, co ułatwia ich użytkowanie. Złącze M 22 x 1,5 m. Z zabezpieczeniem uchwytu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,2