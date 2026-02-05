SensoTimer ST6 Duo eco!ogic

Steruje nawadnianiem poprzez pomiar wilgotności gleby drogą radiową. Podlewanie aktywuje się automatycznie, gdy poziom wilgotności gleby spada poniżej pożądanego poziomu.

Steruje nawadnianiem poprzez pomiar wilgotności gleby. Podlewanie aktywuje się automatycznie, gdy poziom wilgotności gleby spada poniżej pożądanego poziomu. Urządzenie posiada 5 stopni ustawienia poziomu nawilżenia gleby i może obsługiwać 2 czasy nawadniania (poranny i wieczorny) i może pracować w oszczędnym trybie eco!ogic. W wyposażeniu przycisk dezaktywujący nawadnianie na 24 h, przyłącze na kran i filtr wstępny, 2 regulowane wyjścia wody i 2 czujniki poziomu wilgotności. Wymaga doposażenia w 9V baterię.

Cechy i zalety
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic: Sterowania nawadnianiem na podstawie pomiaru wilgotności gleby.
Sterowania nawadnianiem na podstawie pomiaru wilgotności gleby.
Wydajne i oszczędne nawadnianie roślin.
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic: Dwa regulowane wyjścia wody
Dwa regulowane wyjścia wody
Nawadnianie dwóch różnych obszarów ogrodu.
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic: Automatyczne włączanie / wyłączanie
Automatyczne włączanie / wyłączanie
Nawadnianie wybranych obszarów.
Zdejmowany wyświetlacz / programator z pokrętłami (w zależności od wersji)
  • Łatwe programowanie urządzenia.
Indywidualne ustawienia częstotliwości nawadniania
  • Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.
Przycisk dezaktywujący nawadnianie na 24 h.
  • Możliwość opóźnienia nawadniania.
Możliwość ręcznego sterowania nawadnianiem
  • Możliwość włączenia lub wyłączenia nawadniania w każdej chwili.
Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza G3/4 + G1
Ciśnienie maksymalne (bar) 10
Kolor czarny
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 119 x 234 x 148

Podczas podłączania tych produktów do sieci wody pitnej, należy uwzględnić wymagania normy EN 1717. W razie potrzeby, zapytać specjalistę ds. sanitarnych. Zawiera nanomateriały.

Zakres dostawy

  • Czujnik poziomu wilgotności: 2 szt.
  • Baterie w zestawie: nie

Wyposażenie

  • Liczba wyjść wody, które można zaprogramować: 2 szt.
  • Wymaga doposażenia w baterie
  • Liczba akumulatorów: Blok 3 x 9 V
Wideo

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
Akcesoria

SensoTimer ST6 eco!ogic – często zadawane pytania

Ogólne informacje

SensoTimer ST6 eco!ogic jest wyposażony w jedno wyjście wody i jeden czujnik wilgotności. Natomiast SensoTimer ST6 Duo eco!ogic jest wyposażony w dwa wyjścia wody i dwa czujniki wilgotności. Wyświetlacz jest taki sam w obydwu modelach.

Istnieją dwie możliwości montażu:
a) montaż bezpośrednio na kranie;
b) montaż na ścianie – wówczas należy doprowadzić wodę z kranu do SensoTimera

Tak, SensoTimer jest przystosowany do sterowania systemem nawadniania podziemnego o dużym przepływie.

Kilka przykładów
a) zraszacze oscylacyjne
b) zraszacze rotacyjne
c) węże kroplujące
d) Kärcher Rain System

Czujniki wilgotności

Najlepiej w pobliżu obszaru, który będzie nawadniany.

W przypadku braku przeszkód terenowych moduł sterujący i czujnik wilgotności mogą być oddalone od siebie do 100 m.

Nie. Każdy czujnik połączony z modułem sterującym ma swój niepowtarzalny "adres" i jest przyporządkowany do danego wyjścia wody. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania należy skorzystać z kreatora połączeń po pierwszym uruchomieniu.

Czujnik wilgotności przesyła dane do modułu sterującego co pół godziny.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień w module sterującym możesz bardzo łatwo sprawdzić funkcjonowanie pomiaru wilgotności. Wystarczy delikatnie polać wodą obszar białego padu w czujniku pomiaru wilgotności gleby. Wyświetlacz powinien wtedy pokazać maksymalną liczbę 5 kropli.

Funkcjonalność

Ustawienia fabryczne są wystarczające do rozpoczęcia nawadniania. Niemniej ustawienia modułu sterującego powinny zostać sprawdzone i dostosowane do potrzeb danych roślin, a w szczególności do minimalnego potrzebnego poziomu nawadniania. Ustawienia mogą być w każdej chwili dowolnie zmieniane.

Czujnik poziomu wilgotności co 30 minut wysyła wartość pomiaru wilgotności do modułu sterującego.

W zależności od rodzaju gleby poziom jej wilgotności może być różnie odczuwany. Na przykład ziemia kwiatowa wchłania wodę jak gąbka, ale również relatywnie szybko staje się sucha w dotyku. SensoTimer nadal jednak będzie pokazywał 5 kropli na wyświetlaczu. W tym wypadku rzeczywista wilgotność ziemi kwiatowej jest większa niż ta wyczuwalna przed dotyk.

Czujnik przesyła informację o wilgotności gleby co 30 minut. W najdłuższym przypadku nawadnianie będzie aktywne przez 29 minut do momentu kiedy moduł sterujący odbierze sygnał z czujnika i nawadnianie zostanie zatrzymane. W przeciwnym wypadku nawadnianie zostaje wstrzymane natychmiast po tym jak woda dotrze do białego padu w czujniku wilgotności.

Nawadnianie może być opóźnione od 1 do 7 dni z wykorzystaniem funkcji eco!ogic. To oszczędza wodę oraz stymuluje samodzielny rozwój roślin.
Jeśli zostanie ustawiona funkcja [-d] tryb eco!ogic zostaje wyłączony. Nawadnianie rozpocznie się w momencie kiedy wilgotność gleby spadnie poniżej ustawionej wartości.
Jeżeli natomiast funkcja jest aktywowana, nawadnianie jest opóźnione o ustawiony czas.

Przypadek włączenia z opóźnieniem:
Zakładamy, że ustawiono nawadnianie na 8:00 rano w poniedziałek i opóźniono je o dwa dni. Jeśli w tym czasie nie padało i wilgotność gleby nie będzie wystarczająca nawadnianie rozpocznie się więc w środę o godzinie 8:00 rano. Jeżeli jednak w tym czasie padało, a gleba ma odpowiednią wilgoć opóźnienie zostaje automatycznie przesunięte o dwa dni od tego momentu.

Tak. Wyjmij baterię z modułu sterującego oraz z czujników wilgotności i włóż je ponownie po chwili. Następnie przytrzymaj wciśnięty przycisk [OK] do momentu kiedy wszystkie symbole pojawią się na wyświetlaczu i zegar zacznie migać. Po ustawieniu właściwego czasu czujnik wilgotności może połączyć się z modułem sterującym. Pamiętaj o tej procedurze w przypadku każdej wymiany lub wyjęciu baterii.

Rozwiązywanie problemów

Symbol "ERR" sygnalizuje problem z przyłączem, które mogło zostać zablokowane. W celu zrestartowania konieczne jest wyjęcie i ponowne włożenie baterii. Zdemontuj przyłącze i sprawdź czy nie zostało zablokowane. Otwórz zawór w module sterującym korzystając z trybu ręcznego sterowania i wypłucz wszystkie obce elementy, które mogły go zablokować.

Wskaźnik zasięgu bezprzewodowego miga wówczas gdy moduł sterujący poszukuje sygnału z czujnika wilgotności. Jeśli w ciągu godziny czujnik wilgotności nie zostanie znaleziony, moduł sterujący automatycznie wyłącza się. Na wyświetlaczu pojawia się symbol 'OFF'. Naciśnij przycisk [OK], aby ponownie rozpocząć wyszukiwanie.

Wskaźnik zasięgu bezprzewodowego miga / wyświetlacz pokazuje symbol "OFF" gdy:
a) odległość pomiędzy modułem sterującym i czujnikiem wilgotności jest zbyt duża lub połączenia nie można nawiązać z uwagi na przeszkody terenowe
Podpowiedź: zmniejsz odległość pomiędzy modułem sterującym, a czujnikiem wilgotności.
b) moduł sterujący restartuje się
Sygnał zostanie automatycznie znaleziony w ciągu pół godziny.
Podpowiedź: kiedy wyjmiesz baterię z czujnika wilgotności i włożysz ją ponownie sygnał zostanie znaleziony w ciągu 1 minuty.
c) sygnał bezprzewodowy jest zakłócany przez inne urządzenie i moduł sterujący nie odnajduje czujnika wilgotności
Podpowiedź: po ustaniu zakłócającego sygnału czujnik wilgotności zostanie automatycznie znaleziony w ciągu pół godziny.

Wyświetlacz może pokazywać symbol "OFF" z dwóch powodów:
a) bateria jest rozładowana
Symbol "OFF" jest pokazywany razem ikoną pustej baterii. Należy wymienić baterię.
b) moduł sterujący utracił sygnał
Jeśli moduł sterujący utracił sygnał z czujnika wilgotności rozpoczyna poszukiwanie czujnika, a na wyświetlaczu miga symbol zasięgu bezprzewodowego. Jeśli moduł sterujący w ciągu godziny nie otrzymał sygnału z czujnika wilgotności automatycznie wyłącza się, a na wyświetlaczu pojawia się symbol "OFF". Zrestartuj moduł naciskając przycisk [OK].

Sprawdź czy czujnik ma kontakt z glebą. Więcej informacji na temat rozmieszczania czujników wilgotności najdziesz w instrukcji.

Przechowywanie w zimie

Zdemontuj SensoTimer z kranu i opróżnij go z wody otwierając zawór w trybie sterowania ręcznego. Wyjmij baterie z modułu sterującego i czujników wilgotności i przechowuj je do wiosny w pomieszczeniu z dodatnią temperaturą. Wskazówka: załóż nowe baterie z początkiem każdego sezonu nawadniania.

Części zamienne

Tak, czujniki wilgotności są dostępne jako część zamienna z numerem: 4.645-499.0.

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania pad w czujniku wilgotności powinien być wymieniany raz w roku, najlepiej na początku sezonu. Pad jest dostępny pod numerem: 2.645-242.0.