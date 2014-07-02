Anslutningssockel för sugslang
Vakuumtålig anslutning av sugslangar till pumpen, inklusive slangklämma. Passar till 3/4”- och 1”-slangar. För pumpar med 1”-anslutningsgänga.
Pumpadapter för vakuumbeständig anslutning av sugslangar till trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning. Adaptern är idealisk för pumpar med anslutningsgänga på 1" (33,3 mm) samt 3/4"- eller 1"-slangar. Inkluderar anslutningsmutter, slangklämma, bricka och backventil. Backventilen kan användas i dränkbara pumpar eller tryckpumpar för att förhindra att vatten flödar tillbaka in i pumpen. I annat fall används en bricka istället för backventilen.
Egenskaper och fördelar
Kopplingsdel
- För vakuumbeständig anslutning av slangarna till pumpen
Roterbar gänga
- För montering av pumpkopplingen till pumpen, särskilt om slangen redan är monterad på pumpkopplingen.
För 3/4"- och 1"-slangar
- Matchande kopplingsdel kan användas, beroende på slangens storlek.
Inkluderar planpackning
- Tätar mellan kopplingsdelen och pumpen så att inget vatten kan läcka ut
Inkluderar backventil
- Förhindrar återflöde av redan pumpat vatten. Rekommenderas speciellt för användning av dränkbara pumpar och dränkbara tryckpumpar.
Inkluderar slangklämma
- För anslutning av slangen till pumpkopplingen
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek
|Passar 3/4" och 1" slangar
|Storlek på gänga
|G1
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|41 x 65 x 41
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc
- För användning i översvämmade områden
- För vattenskador i huset eller i källare (t ex vid en tvättmaskinsläcka eller översvämning i källaren)
- För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.