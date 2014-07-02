Anslutningssockel för sugslang

Vakuumtålig anslutning av sugslangar till pumpen, inklusive slangklämma. Passar till 3/4”- och 1”-slangar. För pumpar med 1”-anslutningsgänga.

Pumpadapter för vakuumbeständig anslutning av sugslangar till trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning. Adaptern är idealisk för pumpar med anslutningsgänga på 1" (33,3 mm) samt 3/4"- eller 1"-slangar. Inkluderar anslutningsmutter, slangklämma, bricka och backventil. Backventilen kan användas i dränkbara pumpar eller tryckpumpar för att förhindra att vatten flödar tillbaka in i pumpen. I annat fall används en bricka istället för backventilen.

Egenskaper och fördelar
Kopplingsdel
  • För vakuumbeständig anslutning av slangarna till pumpen
Roterbar gänga
  • För montering av pumpkopplingen till pumpen, särskilt om slangen redan är monterad på pumpkopplingen.
För 3/4"- och 1"-slangar
  • Matchande kopplingsdel kan användas, beroende på slangens storlek.
Inkluderar planpackning
  • Tätar mellan kopplingsdelen och pumpen så att inget vatten kan läcka ut
Inkluderar backventil
  • Förhindrar återflöde av redan pumpat vatten. Rekommenderas speciellt för användning av dränkbara pumpar och dränkbara tryckpumpar.
Inkluderar slangklämma
  • För anslutning av slangen till pumpkopplingen
Specifikationer

Tekniska data

Storlek Passar 3/4" och 1" slangar
Storlek på gänga G1
Färg Svart
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 41 x 65 x 41
Användningsområden
  • Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc
  • För användning i översvämmade områden
  • För vattenskador i huset eller i källare (t ex vid en tvättmaskinsläcka eller översvämning i källaren)
  • För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.