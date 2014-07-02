Pumpadapter för vakuumbeständig anslutning av sugslangar till trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning. Adaptern är idealisk för pumpar med anslutningsgänga på 1" (33,3 mm) samt 3/4"- eller 1"-slangar. Inkluderar anslutningsmutter, slangklämma, bricka och backventil. Backventilen kan användas i dränkbara pumpar eller tryckpumpar för att förhindra att vatten flödar tillbaka in i pumpen. I annat fall används en bricka istället för backventilen.