FÖRLÄNGNINGSSUGRÖR 35 MM
Praktiskt förlängningsrör för ökad flexibilitet. Förlängningsröret kan förlängas för att nå till svåråtkomliga ytor, t.ex. höga innertak. Förlängningsrör 0,5 m, nominell diameter 35 mm.
Egenskaper och fördelar
För svåråtkomliga områden, t.ex. höga tak och liknande
Passar samtliga Kärchers Home & Garden grovdammsugare.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|480 x 40 x 40