FÖRLÄNGNINGSSUGRÖR 35 MM

Praktiskt förlängningsrör för ökad flexibilitet. Förlängningsröret kan förlängas för att nå till svåråtkomliga ytor, t.ex. höga innertak. Förlängningsrör 0,5 m, nominell diameter 35 mm.

Egenskaper och fördelar
För svåråtkomliga områden, t.ex. höga tak och liknande
Passar samtliga Kärchers Home & Garden grovdammsugare.
Specifikationer

Tekniska data

Nominell standardbredd (DN) (mm) 35
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 480 x 40 x 40