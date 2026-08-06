De två mikrofiberöverdragen av premiumkvalitet som ingår i satsen gör handmunstycket ännu mer effektivt när du vill lossa och fånga upp smuts och fett. Perfekt för särskilt grov, hårt sittande smuts i badrum och kök. Även riktigt envis smuts på kökshällen kan tas bort utan ansträngning. Det integrerade elastiska bandet gör det till en barnlek att fästa överdraget vid handmunstycket och ta bort det igen. Bandet gör dessutom så att överdraget sitter säkert på handmunstycket under rengöringen.