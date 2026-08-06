Handmunstycke
Sats som innehåller två överdrag för handmunstycket. Överdragen är tillverkade av förstklassiga mikrofiber – för att lossa och fånga upp ännu mer smuts.
De två mikrofiberöverdragen av premiumkvalitet som ingår i satsen gör handmunstycket ännu mer effektivt när du vill lossa och fånga upp smuts och fett. Perfekt för särskilt grov, hårt sittande smuts i badrum och kök. Även riktigt envis smuts på kökshällen kan tas bort utan ansträngning. Det integrerade elastiska bandet gör det till en barnlek att fästa överdraget vid handmunstycket och ta bort det igen. Bandet gör dessutom så att överdraget sitter säkert på handmunstycket under rengöringen.
Egenskaper och fördelar
Mikrofiber av premiumkvalitet
- Optimalt lossande av smuts och hög uppsamlingsnivå för utmärkt rengöringsresultat på alla hårda ytor.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Överdrag med elastiskt band
- För att lätt sätta dit och ta bort överdraget.
- Överdraget glider inte under rengöringen.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|205 x 90 x 10
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
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Användningsområden
- Duschkabin/badkar
- Spishällar
- Köksfläktar
- Kylskåp (invändigt/utvändigt)
- I skåp, lådor
- Rostfritt stål