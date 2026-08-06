Säg hejdå till veck och skrynkliga plagg! Med Kärchers ångtvättstillbehör klädsteamern blir dina kläder och andra textilier i hemmet som nya igen. Fräscha upp dina kläder, gardiner och andra textilier och få enkelt bort illaluktande dofter. Det kondenserade vattnet som bildas av ångan samlas sedan upp i en separat tank, som enkelt kan tömmas vid behov.