Klädsteamer till ångtvätt
Klädsteamern är ett ångtvättstillbehör till Kärchers alla ångtvättar. Jämna effektivt ut dina skrynkliga plagg med en ångtvätt och vårt ångtvättstillbehör. Är även idealisk för att fräscha upp andra textilier såsom gardiner, kuddar och filtar.
Säg hejdå till veck och skrynkliga plagg! Med Kärchers ångtvättstillbehör klädsteamern blir dina kläder och andra textilier i hemmet som nya igen. Fräscha upp dina kläder, gardiner och andra textilier och få enkelt bort illaluktande dofter. Det kondenserade vattnet som bildas av ångan samlas sedan upp i en separat tank, som enkelt kan tömmas vid behov.
Egenskaper och fördelar
Låg vikt
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|136 x 103 x 92
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Användningsområden
- Hushållstextilier, t.ex. gardiner eller kuddfodral
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