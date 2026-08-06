Skumlansen Advanced 2 är speciellt utformad för våra högtryckstvättar utan servo control, som har en flödeshastighet på 700 till 800 l/timme. Dess robusta huvudkropp av högkvalitativ Ecobrass möjliggör också användning av aggressiva rengöringsmedel, som kan doseras precist i 3 steg. En integrerad spärr förhindrar effektivt oavsiktlig justering av rengöringsmedelsdoseringen, medan sprutvinkeln kan justeras flexibelt. Dessutom har skumlansen en ergonomisk och särskilt stabil behållare för rengöringsmedel med stor påfyllningsöppning och en extra greppmöjlighet vid halsen.