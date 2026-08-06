Skumlans DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
DUO Advanced 2 skumlans har direktväxling mellan utläggning och högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 700 och 800 l/h som inte har servokontroll.
Utrustad med en robust baskonstruktion med en hållbar yta av nickel är den innovativa DUO Advanced 2 foam lance också lämplig för högtrycksrengöring med riktigt aggressiva rengöringsmedel. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde på 700 till 800 l/h och som inte har servokontroll. Skumlansen kan enkelt ställas om till ett högtrycksläge. Lansen har en tvåliters ergonomiskt utformad och hållbar behållare för rengöringsmedel med anpassat handtag och stor öppning för smidig påfyllning. Sprayvinkeln kan flexibelt justeras och en exakt dosering av rengöringsmedlet uppnås i tre steg precis enligt rekommendationerna. Utformningen av doseringsfunktionen säkerställer att det inte finns någon risk för oavsiktlig förändring av doseringen efter utfört val.
Egenskaper och fördelar
Möjlighet att byta direkt mellan att lägga ut rengöringsmedel och högtrycksrengöringTidsbesparande då man använder samma lans till utläggning och högtryck
Ergonomisk tvåliters behållare för rengöringsmedelMöjliggör att tidskrävande arbetspass kan utföras utan ansträngning
Dosering i felsäker konstruktionMöjliggör exakt dosering i tre steg För optimal skumkvalitet och konsistens Förhindrar oavsiktlig överdosering
Stomme med hållbar nickelyta
- Extremt robust och hållbar design
- Möjliggör användning av aggressiva rengöringsmedel när detta krävs
Flexibel justering av sprayvinkel
- Väldigt precis skumstråle
- Möjliggör säkert arbete även på långt avstånd
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|700 - 800
|Munstycksstorlek (mm)
|45
|Max. tryck (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankkapacitet (l)
|2
|Temperatur (°C)
|Max. 60
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,5
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Användningsområden
- Fordon och maskinrengöring inom fordons-, industri- och jordbrukssektorerna
- Byggarbetsplatser (t ex rengöring av entreprenadmaskiner, byggnadsställningar och utrustning).