DB 145 razpršilna cev z vrtljivim curkom za K 4 in K 5
Razpršilna cev z vrtljivim curkom s srednje zmogljivo vrtljivo šobo za visokotlačne čistilnike Kärcher razreda K 4 in K 5. Za trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.
Razpršilna cev z vrtljivim curkom in srednjo zmogljivostjo za visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K 4 - K 5 brez napora odstrani trdovratno umazanijo. Tako bodo površine porasle z mahom in preperele površine v trenutku spet bleščeče čiste. Razpršilna cev z vrtljivim curkom je primerna tudi za čiščenje večjih površin.
Značilnosti in prednosti
Rotirajoč točkovni curek
- Učinkovito odstranjevanje tudi trdovratne umazanije z odpornih površin.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
- Ciljno čiščenje trdovratne umazanije.
100 % večja učinkovitost čiščenja v primerjavi s standardnim ravnim curkom Kärcher.
- Za učinkovito in hitro čiščenje.
Bajonetni spoj
- Uporabniku še posebej prijazno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,165
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,221
|Mere (D × Š × V) (mm)
|450 x 41 x 41
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
Področja uporabe
- Vozila
- Trdovratne nečistoče
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Mah