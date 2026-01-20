Razpršilna cev z vrtljivim curkom in srednjo zmogljivostjo za visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K 4 - K 5 brez napora odstrani trdovratno umazanijo. Tako bodo površine porasle z mahom in preperele površine v trenutku spet bleščeče čiste. Razpršilna cev z vrtljivim curkom je primerna tudi za čiščenje večjih površin.