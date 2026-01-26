Koncentrát na čistenie skla RM 503, 500ml

Prostriedok na čistenie všetkých vodotesných, hladkých povrchov, ako sú sklo, okná, zrkadlá, sprchovacie kúty atď. Pomáha rýchlejšie odvádzať dážď a oneskoruje opätovné znečistenie.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 65 x 65 x 210
Oblasti využitia
  • Okná a sklenené povrchy
  • Malé delené okná
  • Zrkadlá
  • Sklenené stoly
  • Sprchovacie kúty zo skla