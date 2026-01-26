Koncentrát na čistenie skla RM 503, 500ml
Prostriedok na čistenie všetkých vodotesných, hladkých povrchov, ako sú sklo, okná, zrkadlá, sprchovacie kúty atď. Pomáha rýchlejšie odvádzať dážď a oneskoruje opätovné znečistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|500
|Jednotka balenia (Kus(y))
|8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 65 x 210
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
- Malé delené okná
- Zrkadlá
- Sklenené stoly
- Sprchovacie kúty zo skla