Klzák na koberce

Klzák na koberce pre jednoduché upevňovanie na podlahovú hubicu EasyFix. Postará sa o oživenie a osvieženie kobercových vlákien.

Klzák na koberce a podlahová hubica EasyFix tvoria pri osviežovaní kobercových vlákien parou perfektný tím. Podlahová hubica EasyFix sa do klzáka na koberce jednoducho zasúva a aj vyberá – úplne bez zohýbania. Koberce tak pohodlne a rýchlo oživíte silou pary a vlákna sa opäť vyrovnajú.

Vlastnosti a výhody
Vhodný pre podlahovú hubicu EasyFix
  • Jednoduché osvieženie kobercov a kobercových vlákien pomocou pary.
Podlahovú hubicu EasyFix je možné ľahko vložiť do kobercového klzáku a následne vybrať.
  • Pre pohodlnú manipuláciu úplne bez zohýbania sa.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 357 x 178 x 46
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Kobercová krytina
Klzák na koberce náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher