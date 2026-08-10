Klzák na koberce
Klzák na koberce pre jednoduché upevňovanie na podlahovú hubicu EasyFix. Postará sa o oživenie a osvieženie kobercových vlákien.
Klzák na koberce a podlahová hubica EasyFix tvoria pri osviežovaní kobercových vlákien parou perfektný tím. Podlahová hubica EasyFix sa do klzáka na koberce jednoducho zasúva a aj vyberá – úplne bez zohýbania. Koberce tak pohodlne a rýchlo oživíte silou pary a vlákna sa opäť vyrovnajú.
Vlastnosti a výhody
Vhodný pre podlahovú hubicu EasyFix
- Jednoduché osvieženie kobercov a kobercových vlákien pomocou pary.
Podlahovú hubicu EasyFix je možné ľahko vložiť do kobercového klzáku a následne vybrať.
- Pre pohodlnú manipuláciu úplne bez zohýbania sa.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|357 x 178 x 46
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný mop SC 3 Upright EasyFix
- Parný mop SC 3 Upright EasyFix Premium
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit
Oblasti využitia
- Kobercová krytina
Klzák na koberce náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher