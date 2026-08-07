Naparovač odevov
Naparovač odevov je nadstavec vhodný pre všetky parné čističe Kärcher. Vyhladzuje záhyby na odevoch pomocou pary pre efektívne výsledky. Ideálne aj na osvieženie textílií.
Rozlúčte sa so záhybmi! S naparovačom odevov vyzerá oblečenie opäť čo najlepšie za chvíľu. Tiež umožňuje rýchle a jednoduché osvieženie oblečenia, záclon a mnohých ďalších textílií a zbavuje vás nepríjemných pachov. Naparovač odevov premení každý parný čistič Kärcher s nadstavcom na príslušenstvo na naparovač, ktorý preniká do tkaniny ultra suchou a horúcou parou a osviežuje vlákna až po jadro. Skondenzovaná voda, ktorá vzniká pri naparovaní pomocou nadstavca, sa zhromažďuje v samostatnej nádrži, ktorú je možné jednoducho vypustiť do umývadla alebo dokonca do nádrže parného čističa.
Vlastnosti a výhody
Rýchlo a ľahko odstraňuje záhybyUltrasuchá horúca para poskytuje bezzáhybové výsledky ľahko, spoľahlivo a rýchlo. Pri práci s hrubšími tkaninami alebo odolnými záhybmi je možné s kovovou doskou aplikovať ešte viac tepla a dodatočného tlaku, aby sa dosiahli efektívne výsledky.
Osviežuje medzi praniamiPara má účinok neutralizujúci zápach, vďaka čomu je naparovač odevov ideálny na osvieženie látok medzi praními. Ideálne na osvieženie odevu alebo bytového textilu po dlhšom uložení v šatníku alebo skrini.
Nie je potrebná žehliaca doskaOdevy sa dajú jednoducho zavesiť na vešiak a napariť.
Bezpečné a jednoduché použitie pre všetky typy textílií
- Naparovač odevov je možné použiť na všetky odevy vhodné pre žehličku a štandardný bytový textil.
- Intenzita tepla a pary je riadená vzdialenosťou medzi nadstavcom a textíliou. Môže sa dokonca použiť na naparovanie jemných materiálov.
Para odvádzaná rovnomerne po celom povrchu
- Výstupné otvory pary sú rozložené po celej šírke kovovej platne, aby sa zabezpečila rovnomerná distribúcia pary a dokonalé výsledky.
Nízka hmotnosť
- Naparovač odevov je veľmi ľahký, váži iba 220 g, čo odľahčuje prácu aj po dlhšiu dobu.
Veľká kapacita nádrže na vodu pre prácu bez prerušenia
- V závislosti od použitého parného čističa Kärcher je k dispozícii až 1,5 l vody.
- Zberná nádoba integrovaná v nadstavci na vyrovnávanie pary zachytáva cca 100 ml kondenzovanejj vody. To stačí na približne päť alebo šesť odevov. Nádobu je možné kedykoľvek vyprázdniť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|136 x 103 x 92
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Odevy, ktoré sú vhodné na žehlenie
- Bytový textil, napr. záclony alebo poťahy na vankúše
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