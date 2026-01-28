Rotačná tryska DB 145 Full Control pre K 4-K 5
Rotačná tryska pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 4 a K 5. Na obzvlášť nepoddajné znečistenie, ako sú machom zarastené povrchy alebo nečistoty v hrubých vrstvách.
Rotačná tryska pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher tried K 4 a K 5 odstráni pomocou svojej výkonnej rotujúcej trysky strednej veľkosti rotujúcim bodovým prúdom bez námahy aj veľmi odolné nečistoty. Takto raz-dva odstránite nepoddajné znečistenie alebo plochy obrastené machom. Okrem toho sa rotačná tryska vyznačuje veľkým plošným výkonom.
Vlastnosti a výhody
Rotujúci prúd vody
- Účinné odstránenie aj odolných nečistôt z odolných povrchov.
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
- Cielené čistenie nepoddajných nečistôt.
O 100 % vyšší čistiaci výkon v porovnaní so štandardným plochou tryskou Kärcher.
- Pre efektívne a rýchle čistenie.
Pripojenie - bajonet
- Obzvlášť jednoduchá obsluha
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|450 x 41 x 41
Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilné stroje
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Go!Further
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home & Wood
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 Classic Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home&Brush
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Stairs
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home Flex Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Full Control Flex Car
- K 4 Full Control Home + rotačná kefa GRÁTIS
- K 4 Full Control PS 40 + WB 60
- K 4 Premium Full Control
- K 5 Compact
- K 5 Full Control Flex Car
- K 5 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Home
- K4 FC Home+ súprava na čistenie potrubia
- K5 Full Control Home + penovacia tryska + rotačná kefa + autošampón
- Vysokotlakový čistič K 4
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact UM Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control *EU
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home Splash
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium FC Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home & Brush AE
- Vysokotlakový čistič K 5
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact FJ 6 Set
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home&Splash Guard
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Black
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 UM Car
Oblasti využitia
- Autá
- Priľnuté nečistoty
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Mach