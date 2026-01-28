Rotačná tryska DB 145 Full Control pre K 4-K 5

Rotačná tryska pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 4 a K 5. Na obzvlášť nepoddajné znečistenie, ako sú machom zarastené povrchy alebo nečistoty v hrubých vrstvách.

Rotačná tryska pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher tried K 4 a K 5 odstráni pomocou svojej výkonnej rotujúcej trysky strednej veľkosti rotujúcim bodovým prúdom bez námahy aj veľmi odolné nečistoty. Takto raz-dva odstránite nepoddajné znečistenie alebo plochy obrastené machom. Okrem toho sa rotačná tryska vyznačuje veľkým plošným výkonom.

Vlastnosti a výhody
Rotujúci prúd vody
  • Účinné odstránenie aj odolných nečistôt z odolných povrchov.
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
  • Cielené čistenie nepoddajných nečistôt.
O 100 % vyšší čistiaci výkon v porovnaní so štandardným plochou tryskou Kärcher.
  • Pre efektívne a rýchle čistenie.
Pripojenie - bajonet
  • Obzvlášť jednoduchá obsluha
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 450 x 41 x 41

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Priľnuté nečistoty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Mach