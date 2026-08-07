Súprava kruhových kefiek, 4 ks

Praktická súprava kruhových kefiek s dvomi čiernymi a dvomi žltými kefkami – perfektné na čistenie rôznych miest.

Súprava kruhových kefiek obsahuje dve čierne a dve žlté kefky. Ideálne na použitie na rôznych miestach. Tak sa napríklad môže jedna farba používať v kúpeľni a druhá v kuchyni. Flexibilné štetiny parnej kefky odstránia takmer každú nečistotu spoľahlivo a suverénne.

Vlastnosti a výhody
Dve rôzne farby (čierna a žltá)
  • Vhodné na čistenie kuchyne, sanity, kúpeľne..
Kvalitný materiál štetín
  • Ľahko odstránia aj odolné nečistoty.
  • Dlhá životnosť vďaka pomalému opotrebovaniu štetín.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 40 x 26 x 26
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Kanalizácie
  • Umývadlo / drez
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Armatúry
  • Toaleta
  • Kúpeľňa