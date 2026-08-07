Súprava návlekov z mikrovlákna pre ručnú hubicu
Súprava obsahujúca dva návleky pre ručnú hubicu. Návleky sú vyrobené z prvotriedneho mikrovlákna – aby sa uvoľnilo a zachytilo ešte viac nečistôt.
Vďaka dvom prémiovým návlekom z mikrovlákna, ktoré sú súčasťou súpravy, je ručná hubica ešte efektívnejšia pri uvoľňovaní a zachytávaní nečistôt a mastnoty. Ideálne pre obzvlášť ťažké a odolné nečistoty v kúpeľniach a kuchyniach. Dokonca aj silné znečistenie varnej dosky je možné odstrániť bez námahy. Vďaka integrovanej elastickej šnúrke je jej namontovanie na ručnú hubicu a jej opätovné odstránenie hračkou. Šnúrka tiež zaisťuje, že návlek počas čistenie bezpečne drží na ručnej hubici.
Vlastnosti a výhody
Prvotriedne mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Návlek s upevnením na gumičku
- Jednoduché nasadenie návleku
- Pri čistení nedochádza k zošmyknutiu návleku
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|205 x 90 x 10
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Sprchovací kút / vaňa
- Varné dosky
- Digestory
- Chladnička (zvnútra aj zvonka)
- Vnútro skriniek, zásuvky
- nehrdzavejúca oceľ