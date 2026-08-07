Súprava návlekov z mikrovlákna pre ručnú hubicu

Súprava obsahujúca dva návleky pre ručnú hubicu. Návleky sú vyrobené z prvotriedneho mikrovlákna – aby sa uvoľnilo a zachytilo ešte viac nečistôt.

Vďaka dvom prémiovým návlekom z mikrovlákna, ktoré sú súčasťou súpravy, je ručná hubica ešte efektívnejšia pri uvoľňovaní a zachytávaní nečistôt a mastnoty. Ideálne pre obzvlášť ťažké a odolné nečistoty v kúpeľniach a kuchyniach. Dokonca aj silné znečistenie varnej dosky je možné odstrániť bez námahy. Vďaka integrovanej elastickej šnúrke je jej namontovanie na ručnú hubicu a jej opätovné odstránenie hračkou. Šnúrka tiež zaisťuje, že návlek počas čistenie bezpečne drží na ručnej hubici.

Vlastnosti a výhody
Prvotriedne mikrovlákno
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Návlek s upevnením na gumičku
  • Jednoduché nasadenie návleku
  • Pri čistení nedochádza k zošmyknutiu návleku
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 205 x 90 x 10
Oblasti využitia
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Varné dosky
  • Digestory
  • Chladnička (zvnútra aj zvonka)
  • Vnútro skriniek, zásuvky
  • nehrdzavejúca oceľ