Súprava s power tryskou

Súprava s power tryskou obsahuje power trysku vrátane predlžovacieho nadstavca. Ideálna na jednoduché a ekologické čistenie na ťažko prístupných miestach, ako sú napr. kúty a škáry.

Power tryska s predĺžením obsiahnutá v súprave výrazne zvyšuje čistiacu silu bodovej trysky. Prúd pary pracuje ešte efektívnejšie a zabezpečuje ľahké a ekologické čistenie na ťažko prístupných miestach, ako sú napr. kúty, hrany a škáry. Hodí sa na rôzne použitie v kúpeľni, kuchyni a WC.

Vlastnosti a výhody
Zúžený otvor pre výstup pary
  • Zvýši sa čistiaca sila prúdu pary.
  • Z dôvodu zvýšenej čistiacej sily pary sa špina ľahko odstráni zo škár a rohov.
Predlžovací diel pre bodovú trysku
  • Ľahký prístup na ťažko dostupné miesta.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 107 x 21 x 21
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
Súprava s power tryskou náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher