Súprava utierok z mikrovlákna pre kúpeľne EasyFix
Kvalitná súprava utierok z mikrovlákna na parné čistenie v kúpeľni obsahuje dve utierky na podlahu z mikrovlákna, jeden abrazívny návlek z mikrovlákna na ručnú hubicu, ako aj jednu leštiacu utierku z mikrovlákna.
Perfektná čistota v kúpeľni: so súpravou utierok z kvalitného mikrovlákna. Obidve utierky na podlahu z mikrovlákna EasyFix sa postarajú o žiarivo čistú podlahu v kúpeľni a vďaka suchému zipsu sa dajú rýchlo a jednoducho upevniť na podlahovú hubicu EasyFix, a to bez kontaktu so špinou. Pomocou abrazívneho návleku z mikrovlákna na ručnú hubicu je možné bez námahy odstrániť aj nepoddajné zvyšky vodného kameňa a mydla. Vďaka leštiacej utierke z mikrovlákna zažiaria zrkadlá a iné hladké povrchy v novom lesku.
Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Poťah z mikrovlákna na ručnú hubicu s abrazívnymi a mäkkými mikrovláknami
- Odstraňovanie vodného kameňa a mydla vďaka abrazívnym vláknam.
- Absorpcia nečistôt vďaka mäkkým mikrovláknom.
Pohodlný systém so suchým zipsom
- Jednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením.
- Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
- Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Leštiaca utierka z kvalitného mikrovlákna
- Výsledok čistenia bez šmúh.
- Veľmi dobrá absorpcia vody.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zloženie textilných vlákien
|Leštiaca utierka: 70% polyester, 30% polyamid
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Sprchovací kút / vaňa
- Umývadlo
- Armatúry
- Zrkadlá