Súprava utierok z mikrovlákna pre kúpeľne EasyFix

Kvalitná súprava utierok z mikrovlákna na parné čistenie v kúpeľni obsahuje dve utierky na podlahu z mikrovlákna, jeden abrazívny návlek z mikrovlákna na ručnú hubicu, ako aj jednu leštiacu utierku z mikrovlákna.

Perfektná čistota v kúpeľni: so súpravou utierok z kvalitného mikrovlákna. Obidve utierky na podlahu z mikrovlákna EasyFix sa postarajú o žiarivo čistú podlahu v kúpeľni a vďaka suchému zipsu sa dajú rýchlo a jednoducho upevniť na podlahovú hubicu EasyFix, a to bez kontaktu so špinou. Pomocou abrazívneho návleku z mikrovlákna na ručnú hubicu je možné bez námahy odstrániť aj nepoddajné zvyšky vodného kameňa a mydla. Vďaka leštiacej utierke z mikrovlákna zažiaria zrkadlá a iné hladké povrchy v novom lesku.

Vlastnosti a výhody
Kvalitné mikrovlákno
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Poťah z mikrovlákna na ručnú hubicu s abrazívnymi a mäkkými mikrovláknami
  • Odstraňovanie vodného kameňa a mydla vďaka abrazívnym vláknam.
  • Absorpcia nečistôt vďaka mäkkým mikrovláknom.
Pohodlný systém so suchým zipsom
  • Jednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením.
  • Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
  • Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Leštiaca utierka z kvalitného mikrovlákna
  • Výsledok čistenia bez šmúh.
  • Veľmi dobrá absorpcia vody.
Špecifikácie

Technické údaje

Zloženie textilných vlákien Leštiaca utierka: 70% polyester, 30% polyamid
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 345 x 112 x 18
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Umývadlo
  • Armatúry
  • Zrkadlá