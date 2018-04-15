Комплект насадок для дома

Практичный комплект принадлежностей, включающий переключаемую насадку для сухой уборки пола и насадку для мягкой мебели. Подходит к любым хозяйственным и бытовым моющим пылесосам Kärcher.

Переключаемая насадка для сухой уборки и насадка для мягкой мебели, входящие в комплект принадлежностей для уборки в доме, прекрасно подходят для выполнения в нем самых разнообразных уборочных работ. Насадка для пола с ножным переключателем режимов пригодна для очистки как ковровых, так и твердых напольных покрытий. Практичная насадка для мягкой мебели, снабженная 2 гребенками для сбора волос, позволяет бережно очищать обивку.

Особенности и преимущества
Переключаемая насадка для сухой уборки
  • Эргономичный ножной переключатель позволяет быстро и легко адаптировать насадку для пола к разным видам напольных покрытий (например, коврам или ламинату / паркету).
  • Выбор подходящего режима облегчают традиционные для пылесосов сухой уборки символы ковровых и твердых напольных покрытий.
С фиксатором для «парковки» (подходит только к пылесосам серии WD)
  • Фиксатор может быть установлен на насадке для пола по желанию.
  • Он позволяет на время перерыва в работе быстро закрепить насадку вместе с присоединенными шлангом и удлинительными трубками на корпусе пылесоса.
Насадка для мягкой мебели с 2 гребенками
  • Для бережной и тщательной очистки мягкой мебели и других текстильных поверхностей.
Комплект принадлежностей для любых хозяйственных и бытовых моющих пылесосов Kärcher
Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 3
Стандартная номинальная ширина (мм) DN 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,4
Вес (с упаковкой) (кг) 0,509
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 260 x 65 x 257
Области применения
  • Ковровое покрытие
  • Ковры
  • Твердые напольные покрытия
  • Обивка
  • Мягкая мебель
  • Матрасы
