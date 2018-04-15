Комплект насадок для дому

До комплекту входить зручна насадка з перемикачем для сухого прибирання підлоги, а також спеціальна насадка для догляду за м’якими меблями. Сумісний з усіма господарськими та побутовими мийними пилососами Kärcher.

До набору входить насадка для сухого прибирання підлоги з ножним перемикачем режимів — підходить для очищення як твердих підлогових покриттів, так і килимів. Насадка для м’яких меблів оснащена двома гребінками для ефективного збирання волосся та шерсті, що дозволяє дбайливо очищати оббивку. Обидві насадки ідеально підходять для виконання різноманітних завдань з прибирання в оселі.

Особливості та переваги
Насадка, що перемикається, для сухого прибирання
  • Ергономічний ножний перемикач дає змогу швидко та легко адаптувати насадку для підлоги до різних видів підлогових покриттів (наприклад, килимів або ламінату / паркету).
  • Вибір відповідного режиму полегшують традиційні для пилососів сухого прибирання символи килимових і твердих підлогових покриттів.
З фіксатором для «паркування» (підходить тільки до пилососів серії WD)
  • Фіксатор може бути встановлений на насадці для підлоги за бажанням.
  • Він дає змогу на час перерви в роботі швидко закріпити насадку разом із приєднаними шлангом і подовжувальними трубками на корпусі пилососа.
Насадка для м'яких меблів з 2 гребінками
  • Для дбайливого і ретельного очищення м'яких меблів та інших текстильних поверхонь.
Комплект аксесуарів для будь-яких господарських і побутових мийних пилососів Kärcher
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (-елем.) 3
Стандартна номінальна ширина (мм) DN 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,4
Вага (з упаковкою) (кг) 0,509
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 260 x 65 x 257
Області застосування
  • Килимове покриття.
  • Килими
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Оббивка
  • М'які меблі
  • Матраци
