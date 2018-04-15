До набору входить насадка для сухого прибирання підлоги з ножним перемикачем режимів — підходить для очищення як твердих підлогових покриттів, так і килимів. Насадка для м’яких меблів оснащена двома гребінками для ефективного збирання волосся та шерсті, що дозволяє дбайливо очищати оббивку. Обидві насадки ідеально підходять для виконання різноманітних завдань з прибирання в оселі.