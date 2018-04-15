Комплект насадок для дому
До комплекту входить зручна насадка з перемикачем для сухого прибирання підлоги, а також спеціальна насадка для догляду за м’якими меблями. Сумісний з усіма господарськими та побутовими мийними пилососами Kärcher.
До набору входить насадка для сухого прибирання підлоги з ножним перемикачем режимів — підходить для очищення як твердих підлогових покриттів, так і килимів. Насадка для м’яких меблів оснащена двома гребінками для ефективного збирання волосся та шерсті, що дозволяє дбайливо очищати оббивку. Обидві насадки ідеально підходять для виконання різноманітних завдань з прибирання в оселі.
Особливості та переваги
Насадка, що перемикається, для сухого прибирання
- Ергономічний ножний перемикач дає змогу швидко та легко адаптувати насадку для підлоги до різних видів підлогових покриттів (наприклад, килимів або ламінату / паркету).
- Вибір відповідного режиму полегшують традиційні для пилососів сухого прибирання символи килимових і твердих підлогових покриттів.
З фіксатором для «паркування» (підходить тільки до пилососів серії WD)
- Фіксатор може бути встановлений на насадці для підлоги за бажанням.
- Він дає змогу на час перерви в роботі швидко закріпити насадку разом із приєднаними шлангом і подовжувальними трубками на корпусі пилососа.
Насадка для м'яких меблів з 2 гребінками
- Для дбайливого і ретельного очищення м'яких меблів та інших текстильних поверхонь.
Комплект аксесуарів для будь-яких господарських і побутових мийних пилососів Kärcher
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (-елем.)
|3
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|DN 35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,509
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 65 x 257
Сумісна техніка
Області застосування
- Килимове покриття.
- Килими
- Підлоги з твердим покриттям.
- Оббивка
- М'які меблі
- Матраци