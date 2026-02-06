Комплект насадок-щеток, 2 шт. (WD 2-6,WD 7,SE 4-5)

Специальный комплект щеток обеспечивает тщательную внутреннюю чистку автомобильных панелей, ковриков для ног, обитых поверхностей и т.д. Используется для уборки твердых поверхностей в гаражах, мастерских. Для всех хозяйственных пылесосов Home & Garden.

Специальный комплект щеток для уборки в салоне автомобиля не только. Насадка-щетка с жесткой щетиной обеспечивает тщательную очистку ковриков и обивки сидений, а с мягкой – бережную очистку чувствительных поверхностей (например, щитка приборов и центральной консоли). Подходят для уборки твёрдых поверхностей в гаражах, мастерских. Для сбора пыли, древесины, стружки, мелкого мусора.

Особенности и преимущества
Насадка-щетка с жесткой щетиной для глубокой очистки обивки и ковровых поверхностей
Насадка-щетка с мягкой щетиной для нежной очистки чувствительных поверхностей
Подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 2
Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,091
Вес (с упаковкой) (кг) 0,129
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 120 x 70 x 41
Области применения
  • Багажник
  • Автомобильные сиденья
  • Заднее сиденье
  • Пространство для ног
  • Автомобильная приборная панель
  • Центральная консоль
  • Карманы в боковых дверях автомобиля
  • Обивка
  • Мягкая мебель
  • Деликатные поверхности
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.