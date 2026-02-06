Специальный комплект щеток для уборки в салоне автомобиля не только. Насадка-щетка с жесткой щетиной обеспечивает тщательную очистку ковриков и обивки сидений, а с мягкой – бережную очистку чувствительных поверхностей (например, щитка приборов и центральной консоли). Подходят для уборки твёрдых поверхностей в гаражах, мастерских. Для сбора пыли, древесины, стружки, мелкого мусора.