Спеціальний комплект щіток для прибирання в салоні автомобіля і не тільки. Насадка-щітка з жорсткою щетиною забезпечує ретельне очищення килимків і оббивки сидінь, а з м'якою - обережну очищення чутливих поверхонь (наприклад, щитка приладів і центральної консолі). Підходять для прибирання твердих поверхонь в гаражах, майстернях. Для збору пилу, деревини, стружки, дрібного сміття.