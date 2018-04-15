Комплект насадок-щіток, 2 шт. (WD 2-6, WD 7, SE 4-5)
Спеціальний комплект щіток забезпечує ретельну внутрішню чистку автомобільних панелей, килимків для ніг, оббивки і т.д. Використовується для прибирання твердих поверхонь в гаражах, майстернях. Для всіх господарських пилососів Home & Garden.
Спеціальний комплект щіток для прибирання в салоні автомобіля і не тільки. Насадка-щітка з жорсткою щетиною забезпечує ретельне очищення килимків і оббивки сидінь, а з м'якою - обережну очищення чутливих поверхонь (наприклад, щитка приладів і центральної консолі). Підходять для прибирання твердих поверхонь в гаражах, майстернях. Для збору пилу, деревини, стружки, дрібного сміття.
Особливості та переваги
Насадка-щітка з жорсткою щетиною для глибокого очищення оббивки і килимових поверхонь
Насадка-щітка з м'якою щетиною для ніжного очищення чутливих поверхонь
Підходить для всіх господарських пилососів Kärcher Home & Garden
Підходить до всіх мийних пилососів Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (-елем.)
|2
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,091
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,129
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|120 x 70 x 41
Сумісна техніка
Області застосування
- Багажник
- Автомобільні сидіння
- Заднє сидіння
- Простір для ніг
- Автомобільна приладова панель
- Центральна консоль
- Кишені в бічних дверях автомобіля
- Оббивка
- М'які меблі
- Делікатні поверхні