Комплект насадок-щіток, 2 шт. (WD 2-6, WD 7, SE 4-5)

Спеціальний комплект щіток забезпечує ретельну внутрішню чистку автомобільних панелей, килимків для ніг, оббивки і т.д. Використовується для прибирання твердих поверхонь в гаражах, майстернях. Для всіх господарських пилососів Home & Garden.

Спеціальний комплект щіток для прибирання в салоні автомобіля і не тільки. Насадка-щітка з жорсткою щетиною забезпечує ретельне очищення килимків і оббивки сидінь, а з м'якою - обережну очищення чутливих поверхонь (наприклад, щитка приладів і центральної консолі). Підходять для прибирання твердих поверхонь в гаражах, майстернях. Для збору пилу, деревини, стружки, дрібного сміття.

Особливості та переваги
Насадка-щітка з жорсткою щетиною для глибокого очищення оббивки і килимових поверхонь
Насадка-щітка з м'якою щетиною для ніжного очищення чутливих поверхонь
Підходить для всіх господарських пилососів Kärcher Home & Garden
Підходить до всіх мийних пилососів Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (-елем.) 2
Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,091
Вага (з упаковкою) (кг) 0,129
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 120 x 70 x 41
Області застосування
  • Багажник
  • Автомобільні сидіння
  • Заднє сидіння
  • Простір для ніг
  • Автомобільна приладова панель
  • Центральна консоль
  • Кишені в бічних дверях автомобіля
  • Оббивка
  • М'які меблі
  • Делікатні поверхні
