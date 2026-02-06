Отверстия высверливаются быстро, но последующая уборка образующейся при этом пыли требует немалых затрат времени и труда. Новая принадлежность для хозяйственных пылесосов Kӓrcher серии WD обеспечивает сверление потолков и стен из всех обычных материалов без распространения пыли. Она совместима со всеми распространенными дрелями, оснащаемыми сверлами диаметром до 15 мм.