Отвори висвердлюються швидко, але подальше прибирання пилу, яке утворюється при цьому вимагає чималих витрат часу і зусиль. Новий аксесуар для господарських пилососів Kӓrcher серії WD забезпечує свердління стель і стін з усіх звичайних матеріалів без розповсюдження пилу. Він сумісний з усіма поширеними дрилями, оснащеними свердлами діаметром до 15 мм.