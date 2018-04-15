Насадка пиловловлювач

Новий аксесуар для наших багатофункціональних пилососів WD дозволяє безпечно і без пилу свердлити стіни і стельові поверхні. Буровий пил всмоктується безпосередньо в пристрій.

Отвори висвердлюються швидко, але подальше прибирання пилу, яке утворюється при цьому вимагає чималих витрат часу і зусиль. Новий аксесуар для господарських пилососів Kӓrcher серії WD забезпечує свердління стель і стін з усіх звичайних матеріалів без розповсюдження пилу. Він сумісний з усіма поширеними дрилями, оснащеними свердлами діаметром до 15 мм.

Особливості та переваги
Для збору пилу від свердління
Пиловловлювач надійно працює на всіх звичайних поверхнях стін і стель
Свердління стелі безпосередньо над головою - легше, ніж будь-коли
Тепер немає необхідності кликати другу людину для збору пилу під час роботи
Простота в обігу - підключіть шланг, ввімкніть пилосос, помістіть аксесуар в потрібному положенні і можна свердлити
Натисканням жовтого перемикача положення пиловловлювача можна легко змінити, не відключаючи пилосос.
Підходить для всіх господарських пилососів Kärcher Home & Garden
Підходить до всіх мийних пилососів Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6
Специфікації

Технічні характеристики

Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,185
Вага (з упаковкою) (кг) 0,283
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 207 x 106 x 117
Області застосування
  • Керамічна плитка
  • Шпалери
  • Штукатурка
  • Дерево
  • Кам'яні підлоги
  • Бетон
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.