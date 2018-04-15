Насадка пиловловлювач
Новий аксесуар для наших багатофункціональних пилососів WD дозволяє безпечно і без пилу свердлити стіни і стельові поверхні. Буровий пил всмоктується безпосередньо в пристрій.
Отвори висвердлюються швидко, але подальше прибирання пилу, яке утворюється при цьому вимагає чималих витрат часу і зусиль. Новий аксесуар для господарських пилососів Kӓrcher серії WD забезпечує свердління стель і стін з усіх звичайних матеріалів без розповсюдження пилу. Він сумісний з усіма поширеними дрилями, оснащеними свердлами діаметром до 15 мм.
Особливості та переваги
Для збору пилу від свердління
Пиловловлювач надійно працює на всіх звичайних поверхнях стін і стель
Свердління стелі безпосередньо над головою - легше, ніж будь-коли
Тепер немає необхідності кликати другу людину для збору пилу під час роботи
Простота в обігу - підключіть шланг, ввімкніть пилосос, помістіть аксесуар в потрібному положенні і можна свердлити
Натисканням жовтого перемикача положення пиловловлювача можна легко змінити, не відключаючи пилосос.
Підходить для всіх господарських пилососів Kärcher Home & Garden
Підходить до всіх мийних пилососів Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6
Специфікації
Технічні характеристики
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,185
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,283
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|207 x 106 x 117
Сумісна техніка
Області застосування
- Керамічна плитка
- Шпалери
- Штукатурка
- Дерево
- Кам'яні підлоги
- Бетон