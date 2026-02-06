Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist
Инновационный шланг с защитой от перекручивания. Длиной 10 метров и системой Quick Connect. Для аппаратов серии К 2 - К 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control К 4 - К 7.
10 метровый шланг PremiumFlex положит конец перекручивающимся шлангам. Благодаря запатентованной системе он очень гибкий и его легко хранить и использовать. Шланг высокого давления оснащен системой Quick Connect, что позволяет заменить его в одно мгновение. Не содержит вредных фталатов и поливинилхлоридов. Подходит к мойкам высокого давления Керхер K2-K7, кроме аппаратов с барабаном для шланга и моделей серии K 4 - K 7 Full Control.
Особенности и преимущества
Шланг на замену 10 м
- Большой радиус действия
Адаптер Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Система защиты от перекручивания
- Опасность споткнуться о шланг отсутствует: он не скручивается, сохраняя эластичность при выполнении любых работ.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (МПа)
|18
|Длина (м)
|10
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|1,077
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,291
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|245 x 245 x 65