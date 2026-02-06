10 метровый шланг PremiumFlex положит конец перекручивающимся шлангам. Благодаря запатентованной системе он очень гибкий и его легко хранить и использовать. Шланг высокого давления оснащен системой Quick Connect, что позволяет заменить его в одно мгновение. Не содержит вредных фталатов и поливинилхлоридов. Подходит к мойкам высокого давления Керхер K2-K7, кроме аппаратов с барабаном для шланга и моделей серии K 4 - K 7 Full Control.