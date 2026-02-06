10 метровий шланг PremiumFlex покладе край перекручуванню шлангів. Завдяки запатентованій системі він дуже гнучкий і його легко зберігати і використовувати. Шланг високого тиску оснащений системою Quick Connect, що дозволяє замінити його в одну мить. Не містить шкідливих фталатів і полівінілхлоридів. Підходить до апаратів високого тиску Керхер K2-K7, крім апаратів з барабаном для шланга і моделей серії K 4 - K 7 Full Control.