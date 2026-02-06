Шланг PremiumFlex з системою Anti-Twist

Інноваційний шланг із захистом від перекручування. Довжиною 10 метрів і системою Quick Connect. Для апаратів серії К 2 - К 7. Не підходить для апаратів з барабаном для шланга або апаратів Full Control К 4 - К 7.

10 метровий шланг PremiumFlex покладе край перекручуванню шлангів. Завдяки запатентованій системі він дуже гнучкий і його легко зберігати і використовувати. Шланг високого тиску оснащений системою Quick Connect, що дозволяє замінити його в одну мить. Не містить шкідливих фталатів і полівінілхлоридів. Підходить до апаратів високого тиску Керхер K2-K7, крім апаратів з барабаном для шланга і моделей серії K 4 - K 7 Full Control.

Особливості та переваги
Шланг на заміну 10 м
  • Великий радіус дії
Адаптер Quick Connect
  • Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Система захисту від перекручування
  • Небезпека спіткнутися об шланг відсутня: він не скручується, зберігаючи еластичність при виконанні будь-яких робіт.
Специфікації

Технічні характеристики

Температура (°C) макс. 60
Макс. тиск (МПа) 18
Довжина (м) 10
Колір антрацит
Вага (кг) 1,077
Вага (з упаковкою) (кг) 1,291
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 245 x 245 x 65
