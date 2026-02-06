Шланг PremiumFlex з системою Anti-Twist
Інноваційний шланг із захистом від перекручування. Довжиною 10 метрів і системою Quick Connect. Для апаратів серії К 2 - К 7. Не підходить для апаратів з барабаном для шланга або апаратів Full Control К 4 - К 7.
10 метровий шланг PremiumFlex покладе край перекручуванню шлангів. Завдяки запатентованій системі він дуже гнучкий і його легко зберігати і використовувати. Шланг високого тиску оснащений системою Quick Connect, що дозволяє замінити його в одну мить. Не містить шкідливих фталатів і полівінілхлоридів. Підходить до апаратів високого тиску Керхер K2-K7, крім апаратів з барабаном для шланга і моделей серії K 4 - K 7 Full Control.
Особливості та переваги
Шланг на заміну 10 м
- Великий радіус дії
Адаптер Quick Connect
- Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Система захисту від перекручування
- Небезпека спіткнутися об шланг відсутня: він не скручується, зберігаючи еластичність при виконанні будь-яких робіт.
Специфікації
Технічні характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. тиск (МПа)
|18
|Довжина (м)
|10
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|1,077
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,291
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|245 x 245 x 65