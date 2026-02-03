Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium

Многофункциональный металлический пистолет Premium позволяет длительное время поливать разнообразные растения в зависимости от их потребностей. Оснащен поворотной головкой и уплотнительной мембраной.

Металлический мульти-функциональный пистолет Premium очень надежен, долговечен и удобен в использовании. У него 4 режима распыления: душ, точечная струя, плоская и туман. Туман идеально подходит для полива деликатных растений, а душ - для клумб. Для легких задач очистки подходит точечная струя. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу. Инновационная мембрана, разработанная Керхер, гарантирует использование без подтеков воды – даже во время переключения на другой режим полива. При необходимости мембранный диск можно снять и промыть. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.

Особенности и преимущества
Специальная технология мембраны
Поворотная ручка
Эргономичный клапан
Легкая блокировка ручки триггера
Четыре опционных режимов распыления с функцией блокировки: душ, плоская струя, аэратор, туман
Мягкие пластиковые элементы
Высококачественные металлические элементы
Самостоятельное опустошение
Съемный поливочный диск
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,335
Вес (с упаковкой) (кг) 0,36
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 250 x 70 x 130

Оснащение

  • Количество струй: 4
  • Поворотная ручка
  • Фиксатор на рукоятке
  • Возможность регулировки объема воды
  • Функция самопромывки
  • Мягкие пластиковые элементы
  • Металл
  • Вид струи: аэрозольная
  • Вид струи: горизонтальная веерная
  • Вид струи: льющаяся
  • Вид струи: леечная
Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium
Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium
Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium
Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium
Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
  • Для полива растений в горшках
  • Для очистки листьев
  • Для мягкого полива чувствительных растений, например, саженцев
  • Живые изгороди, кусты
Принадлежности
Запчасти для Многофункциональный металлический пистолет для полива Premium

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.