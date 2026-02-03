Металлический мульти-функциональный пистолет Premium очень надежен, долговечен и удобен в использовании. У него 4 режима распыления: душ, точечная струя, плоская и туман. Туман идеально подходит для полива деликатных растений, а душ - для клумб. Для легких задач очистки подходит точечная струя. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу. Инновационная мембрана, разработанная Керхер, гарантирует использование без подтеков воды – даже во время переключения на другой режим полива. При необходимости мембранный диск можно снять и промыть. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.