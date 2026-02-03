Багатофункціональний металевий пістолет для поливу Premium
Багатофункціональний металевий пістолет Premium дозволяє тривалий час поливати різноманітні рослини в залежності від їх потреб. Оснащений поворотною головкою і ущільнювальною мембраною.
Металевий мульти-функціональний пістолет Premium дуже надійний, довговічний і зручний у використанні. У нього 4 режими розпилення: душ, точковий струмінь, плоский і туман. Туман ідеально підходить для поливу делікатних рослин, а душ - для клумб. Для легких завдань очищення підходить точковий струмінь. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу. Інноваційна мембрана, розроблена Керхер, гарантує використання без патьоків води - навіть під час перемикання на інший режим поливу. При необхідності мембранний диск можна зняти і промити. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу
Особливості та переваги
Спеціальна технологія мембрани
Поворотна ручка
- Індивідуальні налаштування за допомогою повороту поливальної головки
Eргономічний клапан
- Регулювання потоку води в насадці однією рукою.
Легка блокування ручки тригера
- Для зручного та безперервного поливу.
Чотири опційних режими розпилення з функцією блокування: душ, плоский струмінь, аератор, туман
- Правильний режим поливу для кожної області застосування.
М'які пластикові елементи
- Для протиковзання, більшого комфорту і захисту від пошкоджень.
Високоякісні металеві елементи
Cамостійне спустошення
- Оптимальний захист від замерзання.
З'ємний поливальний диск
- Для очищення заблокованих сопел мембрани.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,335
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,36
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 70 x 130
Оснащення
- Кількість струменів: 4
- Поворотна ручка
- Фіксатор на ручці
- Можливість регулювання об'єму води
- Функція самопромивки
- М'які пластикові елементи
- Метал
- Вид струменя: аерозольний
- Вид струменя: горизонтальний віяловий
- Вид струменя: що ллється
- Вид струменя: лейковий
Області застосування
- Полив саду
- Квіткові клумби, овочеві грядки
- Для поливу рослин в горщиках
- Для очищення листя
- Для м'якого поливу чутливих рослин, наприклад, саджанців
- Живі огорожі, кущі
Запчастини для Багатофункціональний металевий пістолет для поливу Premium
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.