Багатофункціональний металевий пістолет для поливу Premium

Багатофункціональний металевий пістолет Premium дозволяє тривалий час поливати різноманітні рослини в залежності від їх потреб. Оснащений поворотною головкою і ущільнювальною мембраною.

Металевий мульти-функціональний пістолет Premium дуже надійний, довговічний і зручний у використанні. У нього 4 режими розпилення: душ, точковий струмінь, плоский і туман. Туман ідеально підходить для поливу делікатних рослин, а душ - для клумб. Для легких завдань очищення підходить точковий струмінь. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу. Інноваційна мембрана, розроблена Керхер, гарантує використання без патьоків води - навіть під час перемикання на інший режим поливу. При необхідності мембранний диск можна зняти і промити. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу

Особливості та переваги
Спеціальна технологія мембрани
Поворотна ручка
  • Індивідуальні налаштування за допомогою повороту поливальної головки
Eргономічний клапан
  • Регулювання потоку води в насадці однією рукою.
Легка блокування ручки тригера
  • Для зручного та безперервного поливу.
Чотири опційних режими розпилення з функцією блокування: душ, плоский струмінь, аератор, туман
  • Правильний режим поливу для кожної області застосування.
М'які пластикові елементи
  • Для протиковзання, більшого комфорту і захисту від пошкоджень.
Високоякісні металеві елементи
Cамостійне спустошення
  • Оптимальний захист від замерзання.
З'ємний поливальний диск
  • Для очищення заблокованих сопел мембрани.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір антрацит
Вага (кг) 0,335
Вага (з упаковкою) (кг) 0,36
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 250 x 70 x 130

Оснащення

  • Кількість струменів: 4
  • Поворотна ручка
  • Фіксатор на ручці
  • Можливість регулювання об'єму води
  • Функція самопромивки
  • М'які пластикові елементи
  • Метал
  • Вид струменя: аерозольний
  • Вид струменя: горизонтальний віяловий
  • Вид струменя: що ллється
  • Вид струменя: лейковий
Відео

Області застосування
  • Полив саду
  • Квіткові клумби, овочеві грядки
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Для очищення листя
  • Для м'якого поливу чутливих рослин, наприклад, саджанців
  • Живі огорожі, кущі
Аксесуари
