Металевий мульти-функціональний пістолет Premium дуже надійний, довговічний і зручний у використанні. У нього 4 режими розпилення: душ, точковий струмінь, плоский і туман. Туман ідеально підходить для поливу делікатних рослин, а душ - для клумб. Для легких завдань очищення підходить точковий струмінь. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу. Інноваційна мембрана, розроблена Керхер, гарантує використання без патьоків води - навіть під час перемикання на інший режим поливу. При необхідності мембранний диск можна зняти і промити.