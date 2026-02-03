Мультифункциональный пистолет отлично подходит для полива разнообразных растений с разными потребностями. У него есть 3 режима распыления: душ, точечная струя и конусная. Это позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.