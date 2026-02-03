Мультифункціональний пістолет для поливу

Мультифункціональний пістолет для поливу з 3 режимами розпилення: душ, точковий струмінь і конусний. Завдяки наявності блокуючої для режиму постійного поливу кнопки цей пістолет ідеально підходить для тривалого поливу різних рослин.

Мультифункціональний пістолет відмінно підходить для поливу різноманітних рослин з різними потребами. У нього є 3 режими розпилення: душ, точковий струмінь і конусний. Це дозволяє зручно поливати квіти і клумби, а також ефективно змивати бруд з терас і садових меблів. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу.

Особливості та переваги
Eргономічний клапан
  • Регулювання потоку води однією рукою.
Легка блокування ручки тригера
  • Для зручного та безперервного поливу.
Три регульовані режими розпилення: душ, точковий і конусний струмені
  • Ідеально підходить для поливу (конусний струмінь і душ) і очищення (точковий струмінь).
Cамостійне спустошення
  • Оптимальний захист від замерзання.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір жовтий
Вага (кг) 0,13
Вага (з упаковкою) (кг) 0,16
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 215 x 57 x 113

Оснащення

  • Кількість струменів: 3
  • Фіксатор на ручці
  • Можливість регулювання об'єму води
  • Функція самопромивки
  • Вид струменя: конічний
  • Вид струменя: точковий
  • Вид струменя: лейковий
Мультифункціональний пістолет для поливу
Відео

Області застосування
  • Полив рослин
  • Квіткові клумби, овочеві грядки
  • Незначні забруднення
