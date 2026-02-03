Мультифункціональний пістолет для поливу
Мультифункціональний пістолет для поливу з 3 режимами розпилення: душ, точковий струмінь і конусний. Завдяки наявності блокуючої для режиму постійного поливу кнопки цей пістолет ідеально підходить для тривалого поливу різних рослин.
Мультифункціональний пістолет відмінно підходить для поливу різноманітних рослин з різними потребами. У нього є 3 режими розпилення: душ, точковий струмінь і конусний. Це дозволяє зручно поливати квіти і клумби, а також ефективно змивати бруд з терас і садових меблів. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу.
Особливості та переваги
Eргономічний клапан
- Регулювання потоку води однією рукою.
Легка блокування ручки тригера
- Для зручного та безперервного поливу.
Три регульовані режими розпилення: душ, точковий і конусний струмені
- Ідеально підходить для поливу (конусний струмінь і душ) і очищення (точковий струмінь).
Cамостійне спустошення
- Оптимальний захист від замерзання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,13
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,16
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|215 x 57 x 113
Оснащення
- Кількість струменів: 3
- Фіксатор на ручці
- Можливість регулювання об'єму води
- Функція самопромивки
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
- Вид струменя: лейковий
Області застосування
- Полив рослин
- Квіткові клумби, овочеві грядки
- Незначні забруднення
