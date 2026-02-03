Мультифункціональний пістолет відмінно підходить для поливу різноманітних рослин з різними потребами. У нього є 3 режими розпилення: душ, точковий струмінь і конусний. Це дозволяє зручно поливати квіти і клумби, а також ефективно змивати бруд з терас і садових меблів. Всі поливальні насадки Керхер обладнані системою швидкого підключення і легко підключаються до садового шлангу.