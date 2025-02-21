Пенное сопло FJ 3
Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.
Насадка для пенной чистки FJ 3 с особо мощной пеной для легкой чистки любых, в том числе лакокрасочных, стеклянных и каменных поверхностей. Идеально подходит для автомобилей, зимних садов, садовой мебели, фасадов, лестниц, жилых фургонов, дорожек, стен, жалюзи, террас, подъездных путей и т. п. Объем мусоросборника составляет прим. 0,3 л. Налейте чистящее средство Kärcher непосредственно в насадку для пенной чистки, наденьте насадку для пенной чистки на пистолет и нанесите пену. Форму струи можно при необходимости изменять. После использования промывайте насадку для пенной чистки чистой водой, чтобы избежать засорения остатками чистящего средства. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. Идеально подходит для использования с Ultra Foam Cleaner Kärcher.
Особенности и преимущества
Легкая замена чистящих средств
- Очень удобна в применении.
Густая пена
- Очистка поверхностей без усилий
Прозрачный контейнер для чистящего средства
- Содержимое всегда видно
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,13
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,13
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|118 x 93 x 118
|Совместимость
|Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Follow Me
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 3 Premium Power Control Deck
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Silent 50Hz
- K 3 Silent 60Hz
- K 3 Silent Veranda 50Hz
- K 3 Silent Veranda 60Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.100 (220V) *BR
- K 3.100 Premium (127V)
- K 3.110 (127V) *BR
- K 3.110 (220V) *BR
- K 3.190 *AU
- K 3.190 *CN
- K 3.190 *EU
- K 3.190 T250 *AU
- K 3.200
- K 3.350
- K 3.350 (127V) *BR
- K 3.350 (220V) *BR
- K 3.450
- K 3.450 T 350
- K 3.500
- K 3.500 *CH
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 RWB *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200 *EU
- K 3.500 T50 *GB
- K 3.530 T 250
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550 *GB
- K 3.550 *SA
- K 3.550 T 250
- K 3.550 T250 Jubilee *GB
- K 3.570 T 250
- K 3.580 *EU
- K 3.610 T250 *EU
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 5 Basic
- K 5 WCM
- K 7 Compact
Области применения
- Автомобили
- Зимние сады
- Мотоциклы и мотороллеры
- Террасы
- Жалюзи / рольставни
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах