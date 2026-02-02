Čistič kamene a fasád 3 v 1, 1l

Výkonný Čistič kamene a fasád s unikátním formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čisticího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně efektivní formuli proti tvoření řas a ochranu proti větru a povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čistění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro kamenné terasy, zdi a fasády okolo domu a zahrady.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Čistič kamene a fasád 3 v 1, 1l
Čistič kamene a fasád 3 v 1, 1l
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Terasa
  • Fasáda
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi