Tilslutningsnippel til vakuumsikker tilslutning af sugeslanger til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Tilslutningsniplen er den perfekte løsning til pumper med 1" udvendigt gevind (33,3 mm) og 3/4" hhv. 1" slanger. Inklusive en omløber, en slangeklemme, en fladtætning og en tilbageløbsventil. Tilbageløbsventilen anvendes i lænsepumper og tryk-/dykpumper for at hindre, at vandet løber tilbage i pumpen. I alle andre tilfælde anvendes en fladtætning i stedet for en tilbageløbsventil.