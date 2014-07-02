Tilslutningsstykke til pumpe, med tilbageløbsventil, lille
Tilslutningsstykke til pumpe med tilbageløbsventil, til vakuumsikker sammenkobling af sugeslange og pumpe (f.eks. havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker).
Tilslutningsnippel til vakuumsikker tilslutning af sugeslanger til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Tilslutningsniplen er den perfekte løsning til pumper med 1" udvendigt gevind (33,3 mm) og 3/4" hhv. 1" slanger. Inklusive en omløber, en slangeklemme, en fladtætning og en tilbageløbsventil. Tilbageløbsventilen anvendes i lænsepumper og tryk-/dykpumper for at hindre, at vandet løber tilbage i pumpen. I alle andre tilfælde anvendes en fladtætning i stedet for en tilbageløbsventil.
Funktioner og fordele
Tilslutningsstykke
- Til vakuuemresistent tilslutning af slanger til pumpe
Drejeligt gevind
- Til montage af pumpetilslutningen på pumpen, især hvis slangen allerede er monteret på pumpetilslutningen.
Til 3/4"og 1" slanger
- Et passende tilslutningsstykke kan anvendes, afhængigt af slangens størrelse.
Inkluderer flad tætning
- Fastgør tilslutningsstykket på pumpen, så vandet ikke kan løbe ud
Inkluderer kontraventil
- Fiorhindrer, at vand, der allerede er pumpet op, løber tilbage. Anbefales især til dykpumper og brøndpumper.
Inkluderer slangeklemme
- Forbindelse mellem slangen og pumpetilslutning
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelser.
|Egnet til 3/4" og 1" slanger.
|Gevindstørrelse
|G1
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|41 x 65 x 41
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.
- Til brug ved oversvømmede områder
- Til vandskader og oversvømmelse i huset og kælderen f.eks. lækage fra vaskemaskinen, grundvand eller regnvand.
- Til forsyning af servicevand til toiletter og vaskemaskiner.