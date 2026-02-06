Imemistoru pikendus

Praktiline pikendustoru tagab suurema tööraadiuse. Pikendustoru on hea kasutada raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks kõrgete lagede puhastamiseks. Imitoru on 0,5 m pikkune ja selle läbimõõt on 35 mm.

Omadused ja tulu
Raskesti ligipääsetavad kohad, nt kõrged laed, katuseaknad jms.
Sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria multifunktsionaalsetele tolmuimejatele (MV)
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Standardne nimilaius (mm) 35
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 480 x 40 x 40
Kasutusvaldkonnad
  • Kõrged laed
  • Valguskaevud