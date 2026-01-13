Puhdistusaine muoville 3-in-1, 1l

Puhdistusaine muovipinnoille, kuten puutarhakalusteille, PWC-ikkunanpuitteille ja muille muovipinnoille. Plug 'n' Clean -toiminnolla yhdistettävissä suoraan Kärcher-painepesuriin.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 1
Pakkausyksikkö (kpl) 6
Paino (kg) 1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,2
Mitat (p x l x k) (mm) 100 x 100 x 215
Käyttökohteet
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Ikkunankehykset
  • Muovipinnat