Puhdistusaine keraamisille laatoille ja kivipinnoille. Soveltuu käytettäväksi lattianpesukoneessa tai manuaalisessa puhdistuksessa. Tehokas ja hyväntuoksuinen puhdistusaine laatoille. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalit. Ei jätä laattojen pintaa liukkaaksi. Sopii myös erilaisille kivilattioille. pH 10,5.