Puhdistusaine keraamisille pinnoille RM 753, 10l

Soveltuu erilaisten kivipintojen ja laattojen puhdistukseen. Irrottaa öljyn, rasvan ja mineraalijäämät. Ei heikennä pinnan liukastumisenesto-ominaisuuksia. Ei sisällä tensidejä.

Puhdistusaine keraamisille laatoille ja kivipinnoille. Soveltuu käytettäväksi lattianpesukoneessa tai manuaalisessa puhdistuksessa. Tehokas ja hyväntuoksuinen puhdistusaine laatoille. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalit. Ei jätä laattojen pintaa liukkaaksi. Sopii myös erilaisille kivilattioille. pH 10,5.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 10,5
Paino (kg) 11,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 12,3
Mitat (p x l x k) (mm) 230 x 188 x 307
Tuote
  • Tehokas yleispesuaine hyvin likaisille hienokivilaatoille
  • Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
  • Tehokas pintojen kostutus
  • Matalavaahtoinen
  • Erityisen riittoisa
  • Miellyttävä, raikas tuoksu
  • Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
  • NTA-vapaa
  • Tensidi- ja entsyymivapaa
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
