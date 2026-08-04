FRV 30 -tasopuhdistin
Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.
Tehokas tasopuhdistin, joka on nopea ottaa käyttöön ja mahtuu varastoitaessa pieneenkin tilaan. Kolmion muotoinen rakenne mahdollistaa myös kulmien ja muiden ahtaiden kohteiden puhdistamisen. Kaikki komponentit mitoitettu kestämään lämmintä pesuvettä aina +60°C saakka. EASY!Lock -liitäntäkierre. Sisältää viisi metriä pitkän, polyuretaanista valmistetun poistoletkun. Maksimipaine 250 baaria ja vedentuotto 1000 l/h. Huomioithan, että painepesurikohtainen, FRV-tasopuhdistimeen sopiva suutinpaketti tulee hankkia erikseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,6
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