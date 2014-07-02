Jatkosuihkuputki 0,5m

Jatkosuihkuputki vaikeapääsyisten kohteiden pesuun. Yhteensopiva kaikkien kuluttajapainepesurivarusteiden kanssa.

0,5 metrin mittainen jatkosuihkuputki vaikeapääsyisten kohteiden pesuun. Yhteensopiva kaikkien Kärcher-kuluttajapainepesurivarusteiden kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Jatkosuihkuputki 0,4 m
  • Vaikeasti tavoitettavien kohteiden puhdistukseen (korkeat kohteet)
Kompakti suunnittelu
  • Laajentaa käyttösädettä, parempi joustavuus.
  • Helppokäyttöinen
Kompakti suunnittelu
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 446 x 45 x 45
Videot
Käyttökohteet
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.