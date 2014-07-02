Jatkosuihkuputki 0,5m
Jatkosuihkuputki vaikeapääsyisten kohteiden pesuun. Yhteensopiva kaikkien kuluttajapainepesurivarusteiden kanssa.
0,5 metrin mittainen jatkosuihkuputki vaikeapääsyisten kohteiden pesuun. Yhteensopiva kaikkien Kärcher-kuluttajapainepesurivarusteiden kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Jatkosuihkuputki 0,4 m
- Vaikeasti tavoitettavien kohteiden puhdistukseen (korkeat kohteet)
Kompakti suunnittelu
- Laajentaa käyttösädettä, parempi joustavuus.
- Helppokäyttöinen
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|446 x 45 x 45
Käyttökohteet
- Kulmat, kolot ja raot jne.
