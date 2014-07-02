Kääntyvä nivel

180° kääntyvä kiertyvä nivel helpottaa vaikeapääsyisten kohteiden puhdistusta. Liitetään pesukahvan ja varusteen tai jatkosuihkuputken ja varusteen väliin.

Ominaisuudet ja edut
Kiertyvä liitos säädettävissä 180°
  • Helpottaa työskentelyä
Säädettävä liitos
  • Vaikeasti tavoitettavien kohteiden puhdistukseen esim. sadevesikourut, auton alusta
Kiertyy 180°
  • Laajentaa käyttösädettä, parempi joustavuus.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 214 x 47 x 84

Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.

Käyttökohteet
  • Kaihtimet/rullaverhot
  • Kasvihuoneet
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
  • Ajoneuvot