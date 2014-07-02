Kääntyvä nivel
180° kääntyvä kiertyvä nivel helpottaa vaikeapääsyisten kohteiden puhdistusta. Liitetään pesukahvan ja varusteen tai jatkosuihkuputken ja varusteen väliin.
Kiertyvä nivel kääntyy 180 ° vaikeasti tavoitettavien alueiden puhdistukseen, esim. auton katto tai kasvihuone. Liitetään pesukahvan ja varusteen tai jatkosuihkuputken ja varusteen väliin.
Ominaisuudet ja edut
Kiertyvä liitos säädettävissä 180°
- Helpottaa työskentelyä
Säädettävä liitos
- Vaikeasti tavoitettavien kohteiden puhdistukseen esim. sadevesikourut, auton alusta
Kiertyy 180°
- Laajentaa käyttösädettä, parempi joustavuus.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|214 x 47 x 84
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
- K 7 Power
- K 7 Premium FC AntiTwist Flex
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 WCM FJ
- K 7.20 M plus
- K Mini Plus
- Painepesuri K 2 Compact Home
- Painepesuri K3 Car & Home T50
Käyttökohteet
- Kaihtimet/rullaverhot
- Kasvihuoneet
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Ajoneuvot